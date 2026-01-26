HT 2

Mobiilne ja stabiilne voolikukäru avaldab muljet oma eriti laia põhjaga, mis tagab maksimaalse stabiilsuse. Reguleeritava kõrgusega käepidemega kompaktne mudel väikestesse aedadesse. 

Stabiilne ja vastupidav voolikukäru võimaldab aiavoolikut ruumisäästlikult hoida ning seda on väga mugav kasutada. Vooliku saab ergonoomilise vända abil usaldusväärselt kokku rullida. Voolikukäru saab punkte ka selle eriti laia põhjaga, mis tagab maksimaalse stabiilsuse ning UV- ja külmakindluse. Tänu uuenduslikele kiirvabastushoobadele saab teleskoopkäepideme mugavalt õigele kõrgusele reguleerida või lõpuni alla liigutada. Kärcher pakub 5-aastast tootjagarantii. Voolikukäru tarnitakse täielikult kokkupanduna. 

Omadused ja tulu
HT 2: Kõrge stabiilsus ja tugevus
Kõrge stabiilsus ja tugevus
Tänu eriti laiale alusele ja voolikurulli madalale raskuskeskmele.
HT 2: Kiirvabastushoob teleskoopkäepideme kinnitamiseks
Kiirvabastushoob teleskoopkäepideme kinnitamiseks
Kompaktne hoiustamine.
HT 2: Kokkupandav vända käepide
Kokkupandav vända käepide
Kompaktne hoiustamine.
Nurga all vooliku üleminek
  • Väldib vooliku keerdumist ja kõverdumist, et tagada maksimaalne veevool.
Voolikuotste fikseerimine
  • Pärast kasutamist vett ei leki.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooliku läbilaskevõime (m) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Värvus Must
Kaal (kg) 2,8
Kaal, sh pakend (kg) 5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 460 x 475 x 840
HT 2
HT 2
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Väikesed kuni keskmise suurusega alad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.