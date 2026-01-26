HT 2
Mobiilne ja stabiilne voolikukäru avaldab muljet oma eriti laia põhjaga, mis tagab maksimaalse stabiilsuse. Reguleeritava kõrgusega käepidemega kompaktne mudel väikestesse aedadesse.
Stabiilne ja vastupidav voolikukäru võimaldab aiavoolikut ruumisäästlikult hoida ning seda on väga mugav kasutada. Vooliku saab ergonoomilise vända abil usaldusväärselt kokku rullida. Voolikukäru saab punkte ka selle eriti laia põhjaga, mis tagab maksimaalse stabiilsuse ning UV- ja külmakindluse. Tänu uuenduslikele kiirvabastushoobadele saab teleskoopkäepideme mugavalt õigele kõrgusele reguleerida või lõpuni alla liigutada. Kärcher pakub 5-aastast tootjagarantii. Voolikukäru tarnitakse täielikult kokkupanduna.
Omadused ja tulu
Kõrge stabiilsus ja tugevusTänu eriti laiale alusele ja voolikurulli madalale raskuskeskmele.
Kiirvabastushoob teleskoopkäepideme kinnitamiseksKompaktne hoiustamine.
Kokkupandav vända käepideKompaktne hoiustamine.
Nurga all vooliku üleminek
- Väldib vooliku keerdumist ja kõverdumist, et tagada maksimaalne veevool.
Voolikuotste fikseerimine
- Pärast kasutamist vett ei leki.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooliku läbilaskevõime (m)
|40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|2,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|460 x 475 x 840
Videos
Kokkusobivad masinad
- Akutoitel KHB 6
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHB 6 aku komplektiga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Väikesed kuni keskmise suurusega alad
Lisatarvikud
