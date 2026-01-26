Stabiilne ja vastupidav voolikukäru võimaldab aiavoolikut ruumisäästlikult hoida ning seda on väga mugav kasutada. Vooliku saab ergonoomilise vända abil usaldusväärselt kokku rullida. Punkte kogub voolikukäru eriti laia põhjaga, mis tagab maksimaalse stabiilsuse, UV- ja külmakindluse ning käepidemel oleva käepärase düüsihoidiku. Komplektis on 20 m voolik, Kärcheri kastmistarvikud ja otsik. Tänu uuenduslikele kiirvabastushoobadele saab teleskoopkäepideme mugavalt õigele kõrgusele reguleerida või lõpuni alla liigutada. Kärcher pakub 5-aastast tootjagarantii. Voolikukäru tarnitakse täielikult kokkupanduna.