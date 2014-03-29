Sprinklerid

Vihmutid — tehnoloogia, mis pakatab ideedest. Kärcheri ringjate vihmutite lai valik tagab optimaalse lahenduse igasse aeda — suurde, väikesesse, tasa- või kaldpinnalisse. Tänu võnkuvate vihmutite pritsmekaitsmele on süsteemi ülesseadmine veelgi lihtsam: te ei pea enam kraani ja vihmuti vahel edasi-tagasi käima ning leiate vihmutile kiirelt õige asendi, seejuures märjaks saamata. Kõiki mudeleid saab lihtsasti aiavooliku külge ühendada ning need sobivad kõikide kaubanduses saadaolevate kiirkinnitussüsteemidega.