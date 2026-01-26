Ainulaadne praktilisus. Kahekordne funktsionaalsus. Seda voolikurulli kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias. Pihustid ja pihustustorud saab riputada seinakinniti külge ning need on alati käepärast. HR 4 saab hõlpsasti hoidikust eemaldada ja seda on mugav kaasas kanda tänu ergonoomilisele käepidemele. Vabalt jooksva vända käepideme abil saab aiavooliku vaevata kokku rullida ning korralikult ja hoolikalt hoiustada, ilma keerdude ja tüütute sasipuntrateta. Toode saab punkte ka kompaktse disaini ja kõrge stabiilsuse eest tänu madalale raskuskeskmele. Voolikurull on täielikult kokku pandud ja valmis koheseks kasutamiseks. Seade on ka UV- ja külmakindel, muutes selle kauakestvaks ja piisavalt vastupidavaks, et igapäevakasutusega toime tulla. Kärcher pakub 5-aastast garantiid.