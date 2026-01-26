HR 4
Vooliku hoidmiseks seinal ja mobiilse voolikurullina: HR 4 pakub mõlemat võimalust ja seda saab paindlikuks kastmiseks kergesti seinast eemaldada.
Ainulaadne praktilisus. Kahekordne funktsionaalsus. Seda voolikurulli kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias. Pihustid ja pihustustorud saab riputada seinakinniti külge ning need on alati käepärast. HR 4 saab hõlpsasti hoidikust eemaldada ja seda on mugav kaasas kanda tänu ergonoomilisele käepidemele. Vabalt jooksva vända käepideme abil saab aiavooliku vaevata kokku rullida ning korralikult ja hoolikalt hoiustada, ilma keerdude ja tüütute sasipuntrateta. Toode saab punkte ka kompaktse disaini ja kõrge stabiilsuse eest tänu madalale raskuskeskmele. Voolikurull on täielikult kokku pandud ja valmis koheseks kasutamiseks. Seade on ka UV- ja külmakindel, muutes selle kauakestvaks ja piisavalt vastupidavaks, et igapäevakasutusega toime tulla. Kärcher pakub 5-aastast garantiid.
Omadused ja tulu
2-in-1 funktsioon: seinale kinnitatav ja mobiilne voolikurull ühesVooliku hoidmine nii seinal kui ka mobiilseks kasutamiseks teie aias.
Praktiline otsikuhoidjaMugavaks hoiustamiseks saab düüsid ja pihustustorud riputada seinaklambri külge.
SeinakinnitusPraktilise panipaiga lihtne ja kiire paigaldamine.
Kokkupandav vända käepide
- Kompaktne hoiustamine.
Kompaktsed mõõtmed
- Lihtne hoiustada
Kasutusvalmis
- Kastmistarvikud kuuluvad tarnekomplekti.
Nurga all vooliku üleminek
- Väldib vooliku keerdumist ja kõverdumist, et tagada maksimaalne veevool.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooliku läbilaskevõime (m)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|2
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|363 x 475 x 500
Seadmed
- Otsiku hoidik
- Seinaklamber koos kruvide ja tüüblitega
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Väikesed kuni keskmise suurusega alad