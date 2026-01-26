HR 4

Vooliku hoidmiseks seinal ja mobiilse voolikurullina: HR 4 pakub mõlemat võimalust ja seda saab paindlikuks kastmiseks kergesti seinast eemaldada.

Ainulaadne praktilisus. Kahekordne funktsionaalsus. Seda voolikurulli kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias. Pihustid ja pihustustorud saab riputada seinakinniti külge ning need on alati käepärast. HR 4 saab hõlpsasti hoidikust eemaldada ja seda on mugav kaasas kanda tänu ergonoomilisele käepidemele. Vabalt jooksva vända käepideme abil saab aiavooliku vaevata kokku rullida ning korralikult ja hoolikalt hoiustada, ilma keerdude ja tüütute sasipuntrateta. Toode saab punkte ka kompaktse disaini ja kõrge stabiilsuse eest tänu madalale raskuskeskmele. Voolikurull on täielikult kokku pandud ja valmis koheseks kasutamiseks. Seade on ka UV- ja külmakindel, muutes selle kauakestvaks ja piisavalt vastupidavaks, et igapäevakasutusega toime tulla. Kärcher pakub 5-aastast garantiid.

Omadused ja tulu
HR 4: 2-in-1 funktsioon: seinale kinnitatav ja mobiilne voolikurull ühes
2-in-1 funktsioon: seinale kinnitatav ja mobiilne voolikurull ühes
Vooliku hoidmine nii seinal kui ka mobiilseks kasutamiseks teie aias.
HR 4: Praktiline otsikuhoidja
Praktiline otsikuhoidja
Mugavaks hoiustamiseks saab düüsid ja pihustustorud riputada seinaklambri külge.
HR 4: Seinakinnitus
Seinakinnitus
Praktilise panipaiga lihtne ja kiire paigaldamine.
Kokkupandav vända käepide
  • Kompaktne hoiustamine.
Kompaktsed mõõtmed
  • Lihtne hoiustada
Kasutusvalmis
  • Kastmistarvikud kuuluvad tarnekomplekti.
Nurga all vooliku üleminek
  • Väldib vooliku keerdumist ja kõverdumist, et tagada maksimaalne veevool.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooliku läbilaskevõime (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Värvus Must
Kaal (kg) 2
Kaal, sh pakend (kg) 3,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 363 x 475 x 500

Seadmed

  • Otsiku hoidik
  • Seinaklamber koos kruvide ja tüüblitega
HR 4
HR 4
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Väikesed kuni keskmise suurusega alad
Lisatarvikud