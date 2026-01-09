Multifunktsionaalne vihmuti MS 100 sobib suurepäraselt väikeste alade ja aedade kastmiseks, 6 pihustusmustrit mitmekülgseks kastmiseks. Katab kuni 78 m2. Saadaval nii vaia kui ka alusega. Vihmutit on lihtne aiavoolikuga ühendada ning see sobib kõigi olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega. Nutikas on kasta koos Kärcheriga.