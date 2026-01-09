Multifunktsionaalne 6 funktsiooniga vihmuti MS 100
Multifunktsionaalne ketasvihmuti MS 100 väikeste alade ja aedade kastmiseks, 6 pihustusmustrit mitmekülgseks kastmiseks. Maksimaalne kastmispindala: 78 m2.
Multifunktsionaalne vihmuti MS 100 sobib suurepäraselt väikeste alade ja aedade kastmiseks, 6 pihustusmustrit mitmekülgseks kastmiseks. Katab kuni 78 m2. Saadaval nii vaia kui ka alusega. Vihmutit on lihtne aiavoolikuga ühendada ning see sobib kõigi olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega. Nutikas on kasta koos Kärcheriga.
Omadused ja tulu
6 erinevat otsiku kuju võimaldavad erinevat tüüpi niisutust.
- Kastmiseks vastavalt enda vajadustele
Seadme riputusaas on integreeritud käepidemesse
- Lihtsaks hoiustamiseks/ülesriputamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veevoolu hulk
|21 l/min
|Pihustusläbimõõt (2 baari)
|≤ 8,4 m
|Pihustusläbimõõt (4 baari)
|≤ 10 m
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|208 x 199 x 71