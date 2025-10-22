KONNEKTORID/KRAANI ADAPTERID

Voolikute paindlikud ühendussüsteemid igaks olukorraks. Ühendamine, kinnitamine, lahtiühendamine ja parandamine: Kärcher pakub õigeid konnektoreid kõikidele saadaolevatele kiirkinnitussüsteemidele ja standardse läbimõõduga voolikutele. Hoolimata vooliku diameetrist – 1/2", 5/8" või 3/4": Kärcheri eriti veekindlad voolikukonnektorid istuvad alati nagu valatult — garanteeritud. Universaalsed voolikukonnektorid avaldavad ka muljet oma äärmiselt hea vastupidavuse ja maksimaalse tõmbetugevusega. Konnektorid on saadaval nii AquaStop funktsiooniga kui ka ilma. Universaalne voolikukonnektor Premium, millel on ka alumiiniumist voolikukinniti ja pehmed plastmassist süvendatud käepidemed vooliku veelgi mugavamaks kasutamiseks. Kõik Kärcheri ühendussüsteemid sobivad ka kõikide kaubanduses saadaolevate standardsete kiirkinnitussüsteemidega.