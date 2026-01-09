Pulseeriv, ring- ja sektorvihmuti PS 300
Pulseeriv, ring- ja sektorvihmuti PS 300 sobib keskmise suurusega ja suurte alade ning aedade kastmiseks. Katab kuni 706 m2.
Pulseeriva vihmuti, ring- ja sektorvihmuti kombinatsioon: pulseeriv vihmuti, ring- ja sektorvihmuti PS 300 sobib keskmise suurusega ja suurte alade ning aedade kastmiseks. Katab kuni 706 m2. Vihmutit on lihtne ühendada aiavoolikuga ning see ühildub kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!
Omadused ja tulu
Reguleeritav pihustusnurk
- nt puude alt kastes
Vastupidav kinniti ebaühtlasele või kaldus pinnale
- Garanteeritud stabiilsus ja töökindlus
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veevoolu hulk
|18,5 l/min
|Pihustusläbimõõt (2 baari)
|≤ 25 m
|Pihustusläbimõõt (4 baari)
|≤ 30 m
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|52 x 113 x 212