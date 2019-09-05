PÕRANDA HOOLDUSPROGRAMM

Puit, plast ja looduslikud materjalid: niiske mopp

Kõigepealt puhastage põrand tolmuimejaga. Kui tolmurullid ja puru on eemaldatud, võib alustada märgpuhastusega. Parkett-, laminaat- ja elastsed põrandakatted on tundlikud niiskusele ja aluselistele puhastusvahenditele. Siin on vastus märgpuhastamine hästi väljaväänatud lapiga. Lisaks kasutage lahjendatud neutraalset või kergelt happelist puhastusvahendit. Kõik, kes soovivad olla kindlad, et nad ei kahjusta oma põrandat liigse veega, kasutavad lihtsalt kõva põrandapesumasinat FC 5. Seda mikrokiudrulli niisutatakse automaatselt vaid veidi. Kuna see kogub kokku ka muud mustust, võib seda kasutada ka esimeses etapis.

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