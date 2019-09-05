PÕRANDA HOOLDUSPROGRAMM
Väärisparkett, vastupidavad plaadid või praktiline linoleum - õige põrand igaks eluvajaduseks. Kuid kuidas püsivad erinevad põrandakatted alati ilusad? Anname näpunäiteid kodule.
Kõva põranda raske elu
Üks kodus kõige jämedamalt koheldud pindu on põrand. Igapäevaelus peab see olema väga vastupidav. Lemmikloomade käpad, küpsisepuru, kohviplekid ja porised kingatallad - kõik see hävitab aja jooksul põrandat meie jalge all. On tõsi, et on olemas eriti vastupidavad kõvad põrandad, mis annavad palju andeks. Kuid te peaksite neid samuti regulaarselt hooldama vastavalt ulatuslikule hooldusprogrammile. Sest ainult puhas ja hoolitsetud põrand võimaldab teil end oma kodus mugavalt tunda. Tähtis on arvestada katete erinevate vajadustega. Sest puhastamise osas pole kõik põrandad ühesugused.
Põrandad sõltuvad tüübist
Parkett
Kõva põranda väärispuiduvariant.
Päris puit on kergesti kriimustatav. Enne puhastamist ja poleerimist eemaldage alati esmalt jäme mustus.
Ühildub harja, tolmuimeja ja niiske mopiga.
Laminaat
Eriti vastupidav kõva põranda kate.
Sünteetiline vaik dekoratiivse paberikihiga. Saadaval paljudes erinevates värvides ja mustrites.
Ühildub tolmuimejaga ja niiske mopiga, väga märjana võib paisuda.
Linoleum
Elastsete põrandakatete kategooria.
Populaarne elutubades ja lastetubades, peetakse „soojaks jalgadele”, neelab löögiheli ja on hõlpsalt hooldatav.
Ei ühildu liigrohke niiskusega. Tolmuimeja ja niiske moppimine on õige valik.
Plaadid
Eriti vastupidav, seetõttu populaarne köögis ja vannitoas.
Väga kokkusobiv niiskusega - seetõttu kergesti puhastatav.
Vuukidele on erinõuded: happelised puhastusvahendid, nt äädikapõhised puhastusvahendid, võivad neid kahjustada.
Puhastage põrandad järgmise meetodiga
Puit, plast ja looduslikud materjalid: niiske mopp
Kõigepealt puhastage põrand tolmuimejaga. Kui tolmurullid ja puru on eemaldatud, võib alustada märgpuhastusega. Parkett-, laminaat- ja elastsed põrandakatted on tundlikud niiskusele ja aluselistele puhastusvahenditele. Siin on vastus märgpuhastamine hästi väljaväänatud lapiga. Lisaks kasutage lahjendatud neutraalset või kergelt happelist puhastusvahendit. Kõik, kes soovivad olla kindlad, et nad ei kahjusta oma põrandat liigse veega, kasutavad lihtsalt kõva põrandapesumasinat FC 5. Seda mikrokiudrulli niisutatakse automaatselt vaid veidi. Kuna see kogub kokku ka muud mustust, võib seda kasutada ka esimeses etapis.
Plaadid ja vuugid: keemiaga või ilma selleta
- märgmoppimine: Vesi ei ole plaatide puhul probleem. Hambapasta- ja toiduplekke saab eemaldada suure veega.
- vuukide puhastamine: Kasutage katlakivi sadestuste eemaldamiseks veega lahjendatud sidrunhapet. Pindadele on see vahend leebem kui näiteks äädikas.
- loputamine: Loputage pärast happeliste puhastusvahenditega puhastamist alati korralikult, et ei jääks jälgi.
- puhastamine ilma kemikaalideta: aurupesur, näiteks aurupesur SC 3 EasyFix, eemaldab usaldusväärselt ja täielikult katlakivi ja bakterid ilma kemikaalideta.
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