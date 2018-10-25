Paindlik põrandapuhastus eluruumidele
Tavapärased mopid annavad endast parima: need pühivad põrandat. Meie põrandapesumasinad puhastavad. Ja korralikult. Meie põrandapesumasin FC 5 sobib ideaalselt neile, kes soovivad, et põrand saaks korraga tolmuimejaga puhastatud ja pühitud. Nii kulub sellele tööle poole vähem aega, kui tavaliselt. Kui soovite ainult põrandat pühkida, sobib teile kõige paremini meie juhtmevaba põrandapuhastaja FC 3. See on väga mugavalt käsitsetav, äärmiselt hästi manööverdatav ja ulatub peaaegu kõikjale.
FC 5
• Kaks-ühes: põrand saab korraga pühitud ja tolmuimejaga puhastatud
• Hoiate tavapäraste meetodite kasutamisega võrreldes 50% aega kokku*
• Mopi ja ämbri abil põranda pesemisega võrreldes 20% parem tulemus**
• Sobib kõigi kõvade põrandapindade puhastamiseks
• Uuenduslik juhtimismeetod
• Mopi ja ämbri abil koristamisega võrreldes 85% väiksem veekulu***
Juhtmevaba FC 3
• Isepuhastuv seade on alati puhas ning tagab mopi ja ämbri abil koristamisega võrreldes 20% parema tulemuse**
• Võimaldab kergesti ka mööbli alt põrandat pühkida
• Sobib kõigi kõvade põrandapidade pühkimiseks
• Maksimaalne liikumisvabadus tänu akutehnoloogiale
• Pühib põrandad vaevata puhtaks
• Mopi ja ämbri abil koristamisega võrreldes 90% väiksem veekulu ***
Uuenduslik isepuhastusfunktsioon
1. Mikrokiudrullikuid niisutatakse pidevalt automaatselt masina puhtaveepaagist võetava puhta veega.
2. Elektrilised rullikud pöörlevad ning pühivad põrandapinda. Nii niiske kui põranda külge kuivanud mustus eemaldatakse vaevata. FC 5 saab põrandalt kätte ka väikesed osakesed (nt saiapuru).
3. Kokkupühitud mustus imetakse (FC 5) või kraabitakse (juhtmevaba FC 3) rullikutelt maha ja suunatakse mustaveepaaki.
FC 5 (vasakul) and FC 3 Cordless (paremal)
Sobib kõigi kõvade põrandapindade puhastamiseks
• Kuna seade jätab põranda peaaegu täiesti kuivaks, sobib see kõigi kõvade põrandapindade puhastamiseks (kivi, plaadid, parkett, laminaat, vinüül).
• Põrandatel saab peaaegu kohe taas jälle kõndida.
• Täiusliku tulemuse saavutamiseks kasutage koos Kärcheri põrandapesu- ja -hooldusvahenditega.
Vaevatu põrandapesu
• Rullikud teevad minutis 500 pööret. Põrandaid ei pea enam käsitsi küürima.
• Põrandapesulappi pole enam tarvis väänata, sest seadme isepuhastusfunktsioon eemaldab regulaarselt rullikutele kogunenud mustuse.
• Seade on varustatud kergesti eemaldatava puhta- ja mustaveepaagiga, seega ei ole enam tarvis ämbrit kaasas tassida.
Täiuslikult puhtad nurgad ja servad
Tsentraalselt juhitavate rullikutega saab täisulikult puhtaks ka toa nurgad ja servad.
* Põranda puhastamisele kuluv aeg väheneb kuni 50% võrra, kuna seade imeb korraga tolmu ja pühib ka põrandat.
** Kärcheri põrandapesumasin annab tavapärase põrandalapiga kaetud mopiga pesemisega võrreldes „pühkimise“ kategoorias kuni 20% parema tulemuse. See kehtib keskmiste puhastamise tõhususe, mustuse eemaldamise ja servade puhastamise tulemuste kohta.
*** FC 5 (veekulu: 0,6 l)/Juhtmevaba FC 3 (veekulu: 0,4 l) tarbivad tavapärase mopi ja 5 liitrit vett sisaldava ämbriga (veekulu: 5,0 l) koristamisega võrreldes 60 m² suuruse põrandapinna pesemisel 85%/90% vähem vett.