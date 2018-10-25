Paindlik põrandapuhastus eluruumidele

Tavapärased mopid annavad endast parima: need pühivad põrandat. Meie põrandapesumasinad puhastavad. Ja korralikult. Meie põrandapesumasin FC 5 sobib ideaalselt neile, kes soovivad, et põrand saaks korraga tolmuimejaga puhastatud ja pühitud. Nii kulub sellele tööle poole vähem aega, kui tavaliselt. Kui soovite ainult põrandat pühkida, sobib teile kõige paremini meie juhtmevaba põrandapuhastaja FC 3. See on väga mugavalt käsitsetav, äärmiselt hästi manööverdatav ja ulatub peaaegu kõikjale.