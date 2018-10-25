Põrandapesumasin FC 5
FC 5 või akutoitel juhtmevaba FC 5 põrandapesumasinaga saab ühe tööetapiga puhastada nii kuiva, kui ka niisket mustust. Puudub vajadus eelnevaks tüütuks tolmuimemiseks - ja pühkimine on hõlpsam, põhjalikum ja kiirem, kui kunagi varem.
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50% kiirem kui tavapärased meetodid*
Kõvade põrandapindade pesur säästab teie väärtuslikku aega kogu põranda pesemise protsessi vältel: kuna eelnevalt ei ole vaja põrandaid tolmuimejaga puhastada, on koristamise aeg poole lühem.
* Tänu sellele, et mudel FC 5 võimaldab põranda pesta ja mustuse masinasse imeda vaid ühe liigutusega.
20% parem jõudlus**
Tänu automaatselt pöörlevatele rullikutele liigub põrandapesumasin üle pinna peaaegu ise ning oma 500 pöördega minutis suudab masin pinnalt kogu mustuse eemaldada vaid ühe korraga. Tänu sellele saavutate te võrreldes tavalise mopiga põrandapesus palju hügieenilisema ja efektiivsema tulemuse.
**Tavalise lapiga põrandapesumopi ja mudeli FC 5 võrdlus põrandapesemise katsete kategoorias. Viitab keskmisele testitulemusele puhastusefektiivsuse, mustuse imamise ja servade puhastamise osas.
Sobib kõikidele kõvadele põrandapindadele
Olgu tegemist puit-, kivi- või sünteetilise põrandaga: kombineerituna Kärcheri puhastus- ja hooldustoodetega puhastab põrandapesumasin FC 5 ühteviisi hästi kõik kõvad põrandapinnad. Seda tänu kõrgekvaliteetsele mikrokiudrullikutele ja vähesele jääkniiskusele — ja seda isegi tundlikumal parkettpõrandal.
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Kuiv 2 minutiga
Tänu musta vee masinasse imemisele jätab põrandapesumasin põrandale väga vähe jääkniiskust, mis tähendab, et pestud põrandat saab uuesti kasutada vähem kui 2 minuti pärast.
Vaevatu põrandapuhastus
Tänu uuele ja revolutsioonilisele kõvade põrandapindade puhastuskontseptsioonile ei ole põrandate pesemine kunagi olnud nii lihtne ja vaevatu — ja seda ilma väsitava nühkimiseta!
85% veesäästu võrreldes tavapäraste meetoditega
Põrandapesumasin FC 5 aitab säästa väärtuslikku vett. Umbes 60 m2 korteri põranda pesemiseks on vaja kõigest 600 ml vett — tavapärasel meetodil põrandat pestes kulub selleks vähemalt 5–10 liitrit vett.
Revolutsiooniline erinevus
Innovatiivne ajamikontseptsioon puhastuspea keskel võimaldab masinaga puhastada ka põranda ääred — tagades suurepärased puhastustulemused nii seinte lähedal kui ka nurkades.
Tänu painduvale liigendile on lihtne puhastada isegi madala mööbli alt ja muudest raskesti ligipääsetavatest kohtadest.
Tänu pikale toitejuhtmele ja suurele paindlikkusele saab masinaga hõlpsasti puhastada isegi treppe.
Ja nii lihtne kasutada
Lisatarvikud ja puhastusvahendid
Kärcheri põrandapesumasinale on saada mitmeid lisatarvikuid, mistõttu saate te põrandate pesemise kohandada just sobivalt enda põrandale. Standardpuhastusvahend sobib näiteks mistahes tüüpi kõvadele põrandapindadele, samas kui eripuhastusvahendid puidule ja kivile hooldavad ja kaitsevad eriliselt just vastavat tüüpi põrandaid