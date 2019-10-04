AUTOPESU – ISE TEHTUD, HÄSTI TEHTUD

Kas läbi määrdunud esiklaasi on järjest keerulisem välja näha? Või äkki on teie kallid mudilased jätnud tagaistmele küpsisepuru ja mahla? Sellisel juhul on aeg üheks põhjalikuks autopesuks. Õigete vahenditega käib see kiiresti – ja on isegi lõbus.