AUTOPESU – ISE TEHTUD, HÄSTI TEHTUD

Kas läbi määrdunud esiklaasi on järjest keerulisem välja näha? Või äkki on teie kallid mudilased jätnud tagaistmele küpsisepuru ja mahla? Sellisel juhul on aeg üheks põhjalikuks autopesuks. Õigete vahenditega käib see kiiresti – ja on isegi lõbus.

must auto
autopesu

Samm-sammult puhastamine

  1. Kõigepealt pihustage määrdunud pindadele puhastusvahendit, mis vabastab enamiku mustusest. Lisaks võib vajadusel velgedele pihustada ka veljepuhastusvahendit.

  2. Seejärel eemaldage suurem mustus kõrgsurve joa abil.

  3. Pärast seda peske auto üle pehme pesuharjaga, nt WB 60 või Power Brush WB 150.

  4. Lõpetuseks loputage auto veega ja laske sel kuivada. Kui soovite olla eriti põhjalik, võib auto ka seemisnahkse lapiga kuivaks hõõruda.

  5. 1.   Kui märkate puhastamise ajal väiksemaid vigu ja kriimustusi värvitud pinnal, parandage need värvipulga abil.

Olulised suunised kõrgsurvepesuri kasutamiseks:

  • Peske autot alati lapiku joaga ja ärge kunagi kasutage rootordüüsi.

  • Tuleb jälgida, et vahe pinnaga oleks vähemalt 30 cm.

  • Puhastage alati suunaga alt üles: nii ei jää teil ükski koht vahele ja nii kasutate ka puhastusvahendi kõige optimaalsemalt ära.

Survepesurite lehele

Veljed säravaks

velgede eelpesu

Enne puhastamist eemaldage suurem mustus pinnalt kõrgsurvejoaga.

velje puhastamine

Ka rattaid ja velgi võib puhastada kõrgsurvepesuriga. Pesutoru Vario Power Jet Short 360° ja selle reguleeritava 360° ühenduse abil saate puhastada ka kõik raskesti ligipääsetavad kohad, näiteks rattakoopad.

Autošampoon

Pärast seda puhastage veljed käsna ja autošampooniga.

velgede puhastamine harjaga

Kitsad vahed kodarate vahel saab põhjalikult puhtaks veljeharja abil. Pihustage aeg-ajalt veljepuhastusvahendit tõrksa mustusega kaetud kohtadele.

autosalongi puhastamine

Autosalongi puhastamine

Kui auto väljast juba läigib, tuleb puhtaks küürida ka sisemus:

  • Kõigepealt eemaldage kõik lahtised matid ja vaibad autost ja kloppige neid korralikult.

  • Seejärel puhastage kogu autosalong suuremast mustusest mitmeotstarbelise tolmuimeja abil.

  • Tolmu imedes ärge unustage ka pragusid ja hoidikuid. Nende puhastamiseks kasutage spetsiaalseid otsakuid.

Vee- ja tolmuimejate lehele

Erinevate pindade hooldamine

siledad nahkpinnad

Sildedad nahkpinnad

  • Nahkistmeid on üldiselt lihtne puhastada. Tihti piisab vaid kergelt niiskest puuvilla- või mikrokiudlapist.

  • Tõrksamate plekkide korral kasutage lahjendatud üldpuhastusvahendit või spetsiaalselt naha puhastamiseks mõeldud vahendit.

  • Pärast puhastamist tuleks pinnale kanda spetsiaalne naha hooldustoode.

tekstiilpinnad

Tekstiilpinnad

  • Tekstiilist istmepolstri puhastamiseks piisab kuumast veest koost tavalise puhastusvahendiga.

  • Kandke puhastusvahend pinnale froteelapi või mikrokiust pesukindaga ja seejärel kuivatage istmed kuiva käterätikuga.

  • Puhastamine on veelgi lihtsam, kui kasutate selleks tekstiilipesurit.

plastpinnad

Plastpinnad

  • Plastist komponendid, näiteks garnituur ja käepidemed, saab kiiresti puhastada spetsiaalse hooldustoote abil.

  • Pihustage vahendit otse mikrokiudlapile ja hõõruge pinnad puhtaks.

  • Ettevaatust turvapadja ümbruses: valed puhastusvahendid võivad mõjutada punkte, mis peaksid murduma turvapadja vabanedes. Seetõttu soovitavad osad tootjad salongi puhastamiseks vaid puhast vett.

klaaspinnad

Klaaspinnad

  • Esmalt pihustage pindadele klaasipuhastusvahendit, seejärel pühkige pind üle niiske mikrokiudlapi ja ebemevaba lapiga.

  • Aknapesuriga saavutate triibuvabad aknad veelgi kiiremini: lihtsalt imege puhastusvahend pinnalt seadmega ära.

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