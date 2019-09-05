PUHTAD AKNAD: KEVADPUHASTUSE ÜLIM DISTSIPLIIN
Palju suuri aknaid muudavad kodud valgusküllaseks ja sõbralikuks. Kuid nad muutuvad kiiresti mustaks vihma ja õietolmu tõttu ning peen tolm ja mustus rikuvad vaate. Aknad peavad taluma palju, kuna lapsed ja eriti putukad jätavad aknaruutudele pidevalt näpujälgi ja plekke. Akende puhastamine on alljärgnevate soovitustega oluliselt efektiivsem.
Ettevalmistus on kõige olulisem
Et aknaklaasid saaksid ilma täiendavate jõupingutusteta laitmatult puhtaks, peab järgima paljusid asjaolusid.
- Aknaid ei tohiks kunagi puhastada otseses päikesevalguses. Vastasel juhul kuivab pesulahus liiga kiiresti ja jätab klaasile ebameeldivad plekid.
- Kui pesulahuses kasutada liiga palju puhastusainet, siis võib aknaklaasile tekkida õhuke pesuaine kiht. Seetõttu kasutage pesuvedelikku või klaasipuhastit alati mõõdukalt.
Akende puhastamisel pöörake alati tähelepanu raamidele. Raamid on sarnaselt aknaklaasidele samuti kokkupuutes keskkonnamõjudega.
1. Eemaldage jämedateraline mustus käsiharja või kuiva lapi abil.
2. Seejärel puhastage põhjalikult niiske lapiga või pehme käsnaga.
3. Puhastusvahendi valimisel tuleb arvestada raami materjaliga:
- Kasutage spetsiaalseid puidu hooldusvahendeid, mis kaitsevad ilmastikumõjude eest.
- Plastraame peab puhastama spetsiaalsete antistaatiliste puhastusvahenditega.
Nendele, kes eelistavad klassikalist lähenemist
1. Peske aknaid põhjalikult käsnaga või ebemevaba lapiga ja leige vee ja vähese koguse pesuvahendi seguga.
2. Eemaldage vedelik kaheksa-kujuliste liigutustega alates ülemisest osast kuni alumise osani ja seejärel pühkige klaaspind lapiga kuivaks.
3. Poleerige aknaklaasi akna nahast puhastuslapiga, mikrokiudlapiga või käterätiga ja eemaldage viimased veetilgad.
Kõrgeläike saavutamine tehnoloogia abil
1. Pihustage pihustusvahendit pihusti abil.
2. Eemaldage jämedateraline mustus kaasasoleva mikrokiudlapi abil.
3. Eemaldage niiskus aknapesuriga. Seade sobib kasutamiseks ka kõrgete akende korral. Teleskoopvarda abil on võimalik isegi raskesti juurepääsetavatele klaasidele anda uue hiilguse.
Kogu pakett: Kardinad ja rulood
Igaüks, kes tahab oma aknad täiesti puhtaks saada, ei puhasta mitte ainult raame ja aknaklaase, vaid peseb ka kardinaid ja eemaldab tolmu ruloode sisepindadelt.
- Riputage kardinad kohe pärast tsentrifuugimist kardinapuule – sõltuvalt materjalist säästate sellega triikimise.
- Eemaldage ruloodelt tolm niiske lapiga. Puhastada saab ka mikrokiudlapi sisse mähitud silikoonspaatliga
- Ruloode puhastamise praktiliseks alternatiiviks on aurupesur, nagu näiteks Kärcher SC 3 aurupesur.
Majapidamise muud klaaspinnad
Kui olete juba alustanud, siis saate muude klaasipindade eest hoolitseda window vac aknapesuriga. See osutub asendamatuks abiliseks ka alljärgnevate klaasipindade puhastamisel:
- Autoaknad
- Dušikabiinid
- Keraamilised seinaplaadid
- Peeglid
- Klaaslauad
- Klaasuksed
- Vitriinkapid
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