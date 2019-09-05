VIIS PUHTA KODU NIPPI LEMMIKLOOMADE PUHUL

Looma vaatenurk

Need stsenaariumid on tuttavad paljudele loomaarmastajatele: kass, kes toetudes käppadega klaasuksele palub tuppa laskmist või koer, kes surub oma koonu aknale, et vaadata õues oravat puu otsa ronimas. Tulemus: käpajäljed kõikjal, kuhu vaatad.

Aknapesur eemaldab lihtsasti õrnad triibud ja käpajäljed klaasustelt ja ilma suurema ettevalmistuseta. Lihtsalt pihusta puhastusvahendit, tõmba mustus lahti mikrofiiberlapiga ja ime aknapesuriga.