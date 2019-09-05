VIIS PUHTA KODU NIPPI LEMMIKLOOMADE PUHUL
Lemmikloomad toovad särtsu sinu nelja seina vahele – kuid samuti teatud hulk mustust. Olgu selleks siis sinu koer, kes raputab mustust värskelt pestud põrandale, sinu kass, kes ajab toitu kausist välja või sinu merisiga, kes tormab puuris edasi-tagasi ja lennutab karvu sinu elamisse. Et mitte varjutada sinu rõõmu loomadega elamisest, siis siin on mõned abistavad koristusnipid.
Puuride puhtana hoidmine:
Nii nagu me hoiame oma kodud puhtana, peaksime me regulaarselt koristama oma lemmikloomade söömis- ja elamisalasid. See tähendab:
- Linnupuuride puhastamine harja ja sooja veega – desinfektsioonivahendite ja keemiliste puhastusaineteta.
- Eriti suuri puure võib puhastada ka kõrgsurvepesuriga.
- Hamstrite, merisigade jm puure pese lihtsalt vannis.
- Loputa sööginõud kiirelt pärast kasutust või pane need nõudepesumasinasse.
- Aseta ajalehed kasside, koerte jm toidukausside ümber.
Karvad kõikjal!
Koertel, kassidel ja närilistel on üks ühine omadus – nad kõik ajavad karva. Nii on regulaarne tolmu võtmine ja koristus hädavajalik. Kui sa ei taha iga kord võtta tolmuimejat välja, siis miks mitte võtta juhtmevaba elektrihari? Hari puhastab kiiresti. Ebeme-eemaldaja, kuhu loomakarvad kinni jäävad, on mõeldud puhastama kiirelt sinu diivanit ja voodit. Ja vältimaks, et suur hulk karvu jõuab üldse sinu põrandale ja mööblile, peaksid oma lemmikloomi korrapäraselt harjama.
Salanipid sinu kodu jaoks
Kõik need salanipid muudavad korrapärase koristuse palju lihtsamaks. Olenemata kas su koer on jõudnud tuppa oma poriste käppadega või su kass on jätnud aknale jäljed – leia siit enda jaoks õige lahendus:
Looma vaatenurk
Need stsenaariumid on tuttavad paljudele loomaarmastajatele: kass, kes toetudes käppadega klaasuksele palub tuppa laskmist või koer, kes surub oma koonu aknale, et vaadata õues oravat puu otsa ronimas. Tulemus: käpajäljed kõikjal, kuhu vaatad.
Aknapesur eemaldab lihtsasti õrnad triibud ja käpajäljed klaasustelt ja ilma suurema ettevalmistuseta. Lihtsalt pihusta puhastusvahendit, tõmba mustus lahti mikrofiiberlapiga ja ime aknapesuriga.
Tolmulõks
Kas naased koju jalutuskäigult, koerte treeningult või frisbi mängimiselt pargis: selleks et kindlustada, et sinu koer toob puhtasse koju kaasa võimalikult vähe pori, on lemmikloomadele mõeldud tolmulõksu matid praktiline lahendus.
- märgade jalgade jaoks: uksematid sissepääsualal
- porised käpad: hoia rätik ukse juures
- väga poristele käppadele: pane kõik käpad kordamööda vanni või puhasta rätiga
Vaba käpajälgedest
Kuid mõnikord ei suuda sa peatada oma karvaseid sõpru oma koju pori või muda toomast. Kui sa ei taha iga kord, kui näed mõnda porist käpajälge võtta kapist moppi ja ämbrit, siis kuidas oleks käsi-aurupesuriga?
See soojeneb kiiresti ja muutub aurumopiks ühe nupulevajutusega. Teine aurupesuriga koristamise eelis on see, et see ei kasutata kemikaale ja su lemmikloomad ei puutu kokku ühegi puhastusvahendiga.
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