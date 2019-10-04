SEADKE OMA MAJA JA AED TALVEKS VALMIS

Koristage lehed ilma seljavaluta

Soovitame kõige enam kasutada pühkimismasinaid, millel on kaks külgharja. Nende pikad harjad laiendavad töölaiust ja tagavad selle, et maha kukkunud lehed eemaldatakse ka äärekivide ja maja äärtest.

Pühkimismasinad eemaldavad nii niiske kui ka kuiva ja lahtise mustuse. Te ei pea enam pühkimise ajal kummardama ning ka teie käed jäävad puhataks. Ning kuna pühkmed suunatakse otse konteinerisse, ei pea te iga tuulehoo järel pühkimisega uuesti otsast peale alustama.

Hoiustamissoovitus: pühkimismasin võib garaažis või kuuris päris palju ruumi võtta. Selle mure lahendavad nutikalt masinad, mida saab hoiustada vertikaalselt seina vastas, nii et lükkesang on kokku volditud.