SEADKE OMA MAJA JA AED TALVEKS VALMIS
Suvi hakkab lõppema, soojad terrassil veedetud päevad on peagi minevik ja aias ei ole enam suurt midagi teha. Nüüd on aeg valmistada aiamööbel ja muu aiavarustus talveks ette. Me näitame teile, kuidas seda teha!
Kontrollnimekiri: sügiseks ja talveks valmis
1) Aiamööbel
- Puhastage pinnad survepesuri lapiku joaga 20–30 cm kauguselt.
- Väga tõrksa mustuse korral soovitame kasutada ka puhastusvahendit.
2) Lillepotid ja mänguasjad
- Lillepotid ja laste liumäe saab koos aiamööbliga samuti survepesuri abil puhastada, enne kui need kuuri või keldrisse hoiule tõstetakse.
- Tugev veejuga puhastab eriti kiirelt ja hõlpsalt enamiku tugevaid plastpindu
- Sama kehtib ka keraamiliste lillepottide korral.
3) Jalgrajad ja seinad
- Suurema osa looduslikku mustusest saab kiiresti survepesuri abil eemaldada.
- Kuna sammal ja samblikud on väga tugevalt pindade pooridesse kinnitunud, kasutage puhastamiseks pöörlevat düüsi.
- Puhastage jalgrajad veelgi kiiremini nn. pinnapuhasti abil.
4) Terrass
- Puhastage terrassid ja rõdud lapiku joa düüsi ja pihustustoru abil, mis võimaldab teil veesurvet vastavalt materjali tüübile reguleerida.
- Puhastamine on eriti lihtne, kui kasutate survepesurit koos pinnapuhastiga. Selle lisaboonuseks on pritsmekaitse ja säästetud vee hulk, kuna töö saab teostatud tavapärasest kiiremini.
- Puhastage puitpinnad vaid pinnapuhasti abil, millega saate töösurvet reguleerida. Puhastage puitpindu väiksema survega.
- Kui puitpinda ei ole mõnda aega kasutatud, on kogemused näidanud, et pinnale tuleks esmalt kanda puhastusvahendit, mis mustuse lagundab. Kasutage survepesurit madalal survel, et jaotada vee ja puhastusvahendi segu pinnale laiali.
Koristage lehed ilma seljavaluta
Soovitame kõige enam kasutada pühkimismasinaid, millel on kaks külgharja. Nende pikad harjad laiendavad töölaiust ja tagavad selle, et maha kukkunud lehed eemaldatakse ka äärekivide ja maja äärtest.
Pühkimismasinad eemaldavad nii niiske kui ka kuiva ja lahtise mustuse. Te ei pea enam pühkimise ajal kummardama ning ka teie käed jäävad puhataks. Ning kuna pühkmed suunatakse otse konteinerisse, ei pea te iga tuulehoo järel pühkimisega uuesti otsast peale alustama.
Hoiustamissoovitus: pühkimismasin võib garaažis või kuuris päris palju ruumi võtta. Selle mure lahendavad nutikalt masinad, mida saab hoiustada vertikaalselt seina vastas, nii et lükkesang on kokku volditud.
Puhastage aiatööriistad enne nende hoiustamist
Tööriistad ja -vahendid, näiteks kärud, labidad, muruluuad ja rehad, tuleks samuti enne hoiustamist põhjalikult puhastada. Kui muld ja taimejäägid jäävad pikemaks ajaks tööriistadele, imavad need niiskust sisse ja võivad põhjustada metallpindade korrosiooni.
Tööriista kvaliteeti saab parandada ja selle kasutusiga pikendada, kui tööriist enne talve puhastatakse. Eriti kõvasti paakunud mustuse eemaldamiseks võib kasutada võimast pöörlevat üksikjuga.
Survepesuri korrektne hoiustamine
Pärast seda, kui kõik muu on puhastatud, võib ka survepesuri väljateenitud talvepuhkusele saata. Pidage meeles:
nõrutage seadmest sinna jäänud vesi välja. Kõige lihtsam viis seda teha on masin korraks (umbes pooleks minutiks) käivitada pärast seda, kui selle küljest on eemaldatud kõrgsurvevoolik ja veevarustus on välja lülitatud. Kui vesi jääb seadmesse ja külmub, võib see paisudes pumpa ja tihendeid kahjustada.
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