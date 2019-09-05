AURUPUHASTUS: HÜGIEENILINE PUHTUS ILMA KEMIKAALIDETA
Aurupesurid eemaldavad isegi kangekaelse mustuse kiiresti ja lihtsalt - ja ilma mistahes kemikaalideta. Nad tagavad kodus igal pool puhtuse kõige loomulikumal viisil, mis muudab nad tõeliseks alternatiiviks tavalistele puhastusmeetoditele. Nii vannitoas, köögis kui elutoas saab neid kasutada väga erineval viisil. Mis võiks olla veel loomulikum kui auruenergia kasutamine suurte ja väikeste puhastustööde korral majas?
Auruga puhastamine toimib nii hästi, sest ...
Aurupuhastuse saladus peitub aurujoa ja kõrge temperatuuri ühendamises. Aurupesur toimib põhimõtteliselt nagu survekeetja: Vesi kuumutatakse aurupuhasti autonoomses paagis keemiseni ja auru tekkimiseni. Seejärel see aur väljutatakse aurupüstoliga mõõdetud kogustes. Mida suurem on aururõhk, seda kiiremini aur väljub - ja seda parem on selle puhastusvõime. Kangekaelne ja rasvane mustus lahustatakse ja eemaldatakse mõne sekundiga. Isegi raskesti ligipääsetavaid kohti saab puhastada palju lihtsamini, mille tulemuseks on sügavam puhastus - seda kõike ilma kemikaalideta.
Veel üks eelis on see, et auruteke demineraliseerib vee, nii et aur ei jäta lubjajääke ega -triipe.
Seitse head põhjust auruga puhastamiseks:
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Auruga puhastamine on keskkonnasõbralik - pesemisvahendeid pole vaja, veetarve on väike
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Auruga puhastamine on hügieeniline - ka raskesti ligipääsetavates kohtades
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Auruga puhastamine on lihtne - pole vaja kraapida ega poleerida
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Auruga puhastamine on tervislikum - ei kasutata pesemisvahendeid
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Auruga puhastamine on mitmekülgne - seda saab kasutada köögi, vannitoa või akende puhastamiseks, samuti triikimiseks ja kanga hooldamiseks
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Auruga puhastamine säästab aega - kiirendab puhastamist
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Auruga puhastamine on ökonoomne - kuna pesuainet pole vaja
Ideaalne lastele ja allergikutele
Erinevalt puhastuslahustest ei jäta aurukondensaat puhastatud pinnale potentsiaalseid allergeene, mis teeb auruga puhastamise ideaalseks eriti tundlikele inimestele. Lisaks eemaldavad aurupesurid 99,99% kõigist majapidamises kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest. See on eriti oluline väikeste laste puhul, kellele meeldib asju suhu pista. Auruga ei kaasne nüüd vale puhastusvahendi kasutamisest põhjustatud õnnetused, nahaärritused ja muud puhastusvahenditega kaasnevad terviseriskid.
Allergikud võivad ka kergendusega ohata: aur seob mustuse ja väldib allergeenide (nt tolmulesta ja lesta väljaheidete) levikut, mis samuti puhastab märgatavalt õhku tubades. Ja ei ole sugugi vähem tähtis, et auruga puhastamine nõuab tunduvalt vähem tööd.
Kasutusalad: üks seade kõigi tööde jaoks
Põrandapuhastus auruga
Laminaat- ja parkettpõrandate puhastus
• Eemaldage tolmuimejaga laminaat- või parkettpõrandalt kogu tolm
• Põranda puhastamiseks asetage põrandaotsaku alla kaks (4-kihilist) lappi, nii et põrandakattele satuks võimalikult vähe auru
• Seadke auruvool madalaimale astmele
• Avage auruvool ja liigutage põrandaotsakut kiiresti küljelt küljele
• Ärge laske auru välja pidevalt ja kasutage ainult mustuse eemaldamiseks vajalikku kogust
• Ärge tekitage loike
• Jääkniiskus kuivab jätmata triipe
Keraamiliste ja peenkivist plaatide puhastamine
• Plaaditud põrandate puhastamiseks kinnitage põrandaotsakule lapp
• Peenkivist plaatide puhastamiseks on soovitatav kasutada mikrokiudkatteid, kuna peened kiud sobivad ideaalselt mikropoorse struktuuri puhastamiseks
• Auru väljalaskmise ajal liigutage põrandaotsakut ülekattuvate ribadena kiiresti küljelt küljele
• Kasutage ainult mustuse eemaldamiseks vajalikku aurukogust
• Vuukide puhastamiseks liigutage põrandaotsakut ristikujuliselt edasi-tagasi ning küljelt küljele
• Vahetage määrdunud lappe vastavalt vajadusele
Hea teada
Seadme soojendusaja vähendamiseks lisage veepaaki sooja vett. Pärast iga kolmandat kasutamist loputage veepaaki katlakivisadestuste eemaldamiseks puhta veega.
Katlakivi eemaldamise etapid: lahuse valmistamiseks segage vett katlakivieemalduspulbriga. Seda tehes pidage silmas pakendile kantud doseerimisteavet. Valage lahus veepaaki ja laske sellel toimida vähemalt kaheksa tundi või eelistatult ühe öö vältel. Seejärel tühjendage paak täielikult katlakivieemalduslahusest ja loputage paaki kõigi jääkide eemaldamiseks kaks kuni kolm korda külma veega.
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