AURUPUHASTUS: HÜGIEENILINE PUHTUS ILMA KEMIKAALIDETA

Auruga puhastamine toimib nii hästi, sest ...

Aurupuhastuse saladus peitub aurujoa ja kõrge temperatuuri ühendamises. Aurupesur toimib põhimõtteliselt nagu survekeetja: Vesi kuumutatakse aurupuhasti autonoomses paagis keemiseni ja auru tekkimiseni. Seejärel see aur väljutatakse aurupüstoliga mõõdetud kogustes. Mida suurem on aururõhk, seda kiiremini aur väljub - ja seda parem on selle puhastusvõime. Kangekaelne ja rasvane mustus lahustatakse ja eemaldatakse mõne sekundiga. Isegi raskesti ligipääsetavaid kohti saab puhastada palju lihtsamini, mille tulemuseks on sügavam puhastus - seda kõike ilma kemikaalideta.

Veel üks eelis on see, et auruteke demineraliseerib vee, nii et aur ei jäta lubjajääke ega -triipe.