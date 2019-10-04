JALGRATTA PUHASTAMINE: SOOVITUSED PUHASTAMISEKS KODUS JA MUJAL

Jalgratta puhastamine kodus

Jalgratta põhjalikuks puhastamiseks kodus on vaja mõningaid vahendeid:

Jalgratta tugiraam või sein

Puhastusseade omal valikul

Puhastusvahend

Pehme lapp (nt mikrokiudlapp).

Sobivateks puhastusseadmeteks on näiteks survepesur või keskmise survega töötav pesur KHB 5. Kui tavalised survepesuritele tuleb üldiselt tagada nii elektritoide kui ka veevarustus, siis see käeshoitav kesksurvepesur töötab akutoitel ja vajab seega ühendust vaid veevarustusega. See sobib ka jalgratta kiireks puhastuseks aias või mistahes kohas, kus puudub elektritoite võimalus.

Veevarustuse puudumisel võivad klasside K 4 kuni K 7 survepesurid ja survepesur KHB 5 imeda vett ka vaadist või kanistrist. Vaja on vaid survepesurile sobiva ühendusega voolikut või lisatarvikuna kesksurvepesurit.