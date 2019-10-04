JALGRATTA PUHASTAMINE: SOOVITUSED PUHASTAMISEKS KODUS JA MUJAL
Paljusid inimesi kohe tõmbab kevade saabudes õue, kui päevad muutuvad järjest pikemaks ja ilm paremaks. Siis võetakse tihti kaasa ka jalgratas. Kuid pärast sõitu läbi metsade ja üle aasade, mudastel radadel ja tolmustel teedel oleks asjakohane võtta ette jalgratta põhjalik puhastus. Sest igaüks, kes tahab nii kaua kui võimalik tunda rõõmu maastikul ja linnas sõitmisest või elektrirattal kulgemisest, peaks oma ratast põhjalikult ja regulaarselt hooldama. Õige seadme ja sobivate lisatarvikutega on see imelihtne – puhastage ratas kodus garaaži ees, aias või ka kodust väljaspool.
Jalgratta puhastamine kodus
Jalgratta põhjalikuks puhastamiseks kodus on vaja mõningaid vahendeid:
- Jalgratta tugiraam või sein
- Puhastusseade omal valikul
- Puhastusvahend
- Pehme lapp (nt mikrokiudlapp).
Sobivateks puhastusseadmeteks on näiteks survepesur või keskmise survega töötav pesur KHB 5. Kui tavalised survepesuritele tuleb üldiselt tagada nii elektritoide kui ka veevarustus, siis see käeshoitav kesksurvepesur töötab akutoitel ja vajab seega ühendust vaid veevarustusega. See sobib ka jalgratta kiireks puhastuseks aias või mistahes kohas, kus puudub elektritoite võimalus.
Veevarustuse puudumisel võivad klasside K 4 kuni K 7 survepesurid ja survepesur KHB 5 imeda vett ka vaadist või kanistrist. Vaja on vaid survepesurile sobiva ühendusega voolikut või lisatarvikuna kesksurvepesurit.
Jalgratta puhastamine kodust väljas
Mobiilne välipuhastusseade OC 3 sobib tolmu ja mustuse eemaldamiseks jalgrattalt siis, kui olete kodust eemal, näiteks ratta puhastamiseks enne auto pagasiruumi panekut, et vältida pagasiruumi määrdumist. Tänu oma kompaktsetele mõõtmetele mahub see isegi rattakorvi, kuna käsiotsiku ja 2,8-meetrise spiraalvooliku saab hoiustada eemaldatava 4-liitrise paagi all, mistõttu võtab seade väga vähe ruumi.
Selleks, et seadmega OC 3 jalgratast puhastada, eemaldage seadmelt paak ja täitke see veega, võtke pesupüstol välja ja kinnitage paak korralikult tagasi. Seejärel suunake pesupüstol jalgratta poole ja vajutage päästikut. Seadme liitiumioonaku tagab 15-minutilise tööaja. Sõiduki adapterit kasutades saab seadet OC 3 kasutada ka auto aku pealt.
Valikuliselt tellitav ratta puhastuskomplekt sisaldab universaalharja, puhastusvahendit ja mikrokiudlappi – ehk teisisõnu kõike, mida vajate jalgratta kiireks vahepuhastuseks. Sobiva imemisvooliku abil saab seade vett pumbata ka kanistrist.
Sammhaaval puhta jalgratta poole
Kõigepealt paigutage jalgratas tasasele pinnale või kinnitage see tugiraami külge või toetage see vastu seina või suurt puud.
Puhastamiseks kodust väljas: eemaldage seadme OC 3 paak, võtke välja pesupüstol, paigaldage paak tagasi ja lülitage seade sisse. Puhastamiseks kodus: ühendage survepesur või pesur KHB 5 veevarustusega ja vajadusel elektritoitega ning lülitage seade sisse. Jalgrataste puhastamiseks tuleks kõikide seadmete korral kasutada lapikut jugaotsikut.
Kasutades seadet OC 3, KHB 5 või survepesurit, puhastage ratas veega. Ärge suunake veejuga otse laagritele, amortidele ega e-jalgrataste puhul elektriühendustele. Kõrgsurvega puhastades veenduge, et pesupüstol on rehvidest ja väikestest komponentidest piisaval kaugusel (umbes 30 cm).
Soovitus: puhastades ratast suunaga ülevalt alla on lihtsam näha, kust on ratas juba puhastatud.
Tõrksa mustuse korral on soovituslik kasutada ka puhastusvahendit. Sobivaks vahendiks on näiteks ratta puhastusvahend: enne puhastamist kandke puhastusvahend ühtlaselt mustadele pindadele, jätke see mõneks ajaks toimima ning loputage seejärel maha.
Tähtis! Keskkonna kaitsmiseks tuleks puhastusvahendit kasutada vaid suletud põrandatel (nt asfaldil), kust on tagatud ka vee äravool kanalisatsiooni.
Kui rattaraamil on siiski hallikas hägune kiht, saab selle kiirelt eemaldada pesuharja abil. Seejärel pühkige raam puhastatud kohtadest kuivaks pehme lapi (nt mikrokiudlapi) abil. Pärast puhastamist õlitage ketti ja käigusüsteemi.
Soovitus: vee säästmiseks seadmega OC 3, niisutage universaalhari ja nühkige ratas sellega puhtaks. Seejärel loputage lahtine mustus rattalt maha.
Sobivad seadmed ja lisatarvikud
Mobile Outdoor Cleaner OC 3 - jalgratta puhastuskomplektiga
Kompaktne, lihtne transportida ja hoiustada. Integreeritud aku ja veepaagiga seade erinevateks toiminguteks – ja seda ilma elektri- ja veeühenduseta.
Käeshoitav survepesur KHB 5
Käeshoitav kesksurvepesur, millel on 18V vahetatav aku erinevate kiirete puhastustoimingute sooritamiseks kodus juhtmevabalt.
Survepesurid ja lisatarvikud
Kärcher pakub sobiva klassiga tooteid igale vajadusele, lisaks ka laia valikut lisatarvikuid ja puhastusvahendeid.
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