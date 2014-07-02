Mootorratta puhastusvahend RM 44 G, 500ml

Mootorrataste käsitsi puhastamiseks. Eemaldab õrnalt ja tõhusalt tavapärase mustuse nagu piduritel oleva tolmu, osakesed rehvidelt, putukad, muda ja õli. Väga lihtne kasutada tänu tõhusale ja haakuvale geeljale koostisele.