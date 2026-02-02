Kaasaskantav survepesur OC 6-18 Premium
Kaasaskantav akutoitega kesksurvepesur, ideaalne puhastamiseks ilma toite- või veeühenduseta. 18 V vahetatav aku, akulaadija ja imemisvoolik müüakse eraldi. Kodu ja aed rakendusega.
Kompaktne puhastus liikvel olles, ei sõltu toite- või veeühendusest – akutoitel kesksurvepesur OC 6-18 Premium on ideaalne kiireks puhastamiseks kodus ja selle ümbruses. Õrna jugaotsikuga saab kiiresti eemaldada tõrksa mustuse jalgratastelt, matka- või aiamööblilt, mänguasjadelt ja paljult muult. Väljatõmmatava teleskoopkäepidemega 12-liitrine veekäru toimib akutoitel kesksurvepesuri mobiilse alusena. Veeühenduse olemasolul saab seadet kasutada ka ilma paagita. Eraldi saadaoleva imemisvoolikuga saab kasutada kaevudest, ämbritest või looduslikest veekogudest vett. Survepüstoli ja pihustustoru saab transportimiseks paagi külge kinnitada. Lai tarvikute valik muudab OC 6-18 Premiumi veelgi mitmekülgsemaks: näiteks vahudüüs või pesuhari on saadaval eraldi. Vahetatavat akut (ei kuulu tarnekomplekti) saab kasutada kõigis 18 V Kärcher Battery Power platvormi akutoitel seadmetes. Aku LCD-ekraan näitab reaalajas tehnoloogia abil järelejäänud mahtuvust. Home & Garden õpist leiab praktilisi näpunäiteid seadme ja selle kasutamise kohta.
Omadused ja tulu
Sõltumatu ja mobiilne puhastus
- 12-liitrine veekäru võimaldab iseseisvat puhastamist liikvel olles. Veest piisab 3–5 tugevalt määrdunud jalgratta või mitme objekti, näiteks aia-/matkatoolide jaoks.
- Paaki saab täita mis tahes kraanist ja see on tänu keeratavale korgile lekkekindel.
- Sõltumatu toiteallikast tänu akutehnoloogiale (aku müüakse eraldi).
Optimaalne liikuvus tänu ratastele ja ergonoomilisele käepideme kõrgusele.
- Alumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
- Suured rattad turvaliseks ja mugavaks transportimiseks ebatasasel maastikul või aiaradadel.
Praktiline lisatarvikute hoidik masinal
- Voolikut, päästikupüstoli ja pihustustoru saab ruumi säästmiseks lihtsalt ja ohutult seadmesse hoiustada.
- Lisatarvikute sahtel veekäru tagaküljel pakub ruumi lisatarvikute jaoks.
- Kõik tarvikud on alati käepärast, isegi kui olete liikvel.
Tõhusam ja optimaalselt reguleeritud keskmine rõhk
- Tõhusaks ja põhjalikuks puhastamiseks on veesurve kuni 24 baari.
- Puhastab ohutult ja usaldusväärselt isegi tundlikud pinnad.
18 V Kärcheri aku Vahetatav aku (ei kuulu standardvarustusse)
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Ühildub kõigi Kärcheri 18 V Battery Power aku platvormi seadmetega.
Home & Garden rakendus
- Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Rõhk (bar)
|max. 24
|Survevahemik
|Keskmine rõhk
|Vooluhulk (l/h)
|max. 200
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Värvus
|Hall
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|349 x 321 x 586
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Lamejoa düüs
- Integreeritud veefilter
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
- Rattad
- Teleskoopkäepide
Seadmed
- Vee imemine
- Veepaagi maht: 12 l
- Voolikutüüp: Painduv voolik
- Survepüstol: Survepüstol
- Pihustusotsik: lühike ja pikk
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Telgid/matkavarustus
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Lillepotid
- Veljed
- Prügikonteinerid
- Rulood
- Aia mänguasjad
