Kompaktne puhastus liikvel olles, ei sõltu toite- või veeühendusest – akutoitel kesksurvepesur OC 6-18 Premium on ideaalne kiireks puhastamiseks kodus ja selle ümbruses. Õrna jugaotsikuga saab kiiresti eemaldada tõrksa mustuse jalgratastelt, matka- või aiamööblilt, mänguasjadelt ja paljult muult. Väljatõmmatava teleskoopkäepidemega 12-liitrine veekäru toimib akutoitel kesksurvepesuri mobiilse alusena. Veeühenduse olemasolul saab seadet kasutada ka ilma paagita. Eraldi saadaoleva imemisvoolikuga saab kasutada kaevudest, ämbritest või looduslikest veekogudest vett. Survepüstoli ja pihustustoru saab transportimiseks paagi külge kinnitada. Lai tarvikute valik muudab OC 6-18 Premiumi veelgi mitmekülgsemaks: näiteks vahudüüs või pesuhari on saadaval eraldi. Vahetatavat akut (ei kuulu tarnekomplekti) saab kasutada kõigis 18 V Kärcher Battery Power platvormi akutoitel seadmetes. Aku LCD-ekraan näitab reaalajas tehnoloogia abil järelejäänud mahtuvust. Home & Garden õpist leiab praktilisi näpunäiteid seadme ja selle kasutamise kohta.