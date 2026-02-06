Kaasaskantav survepesur OC 7-18 Handheld
Juhtmevaba käeshoitav kesksurvepesur OC 7-18 Handheld võimsaks mobiilseks puhastamiseks. Paindlik kasutus tänu imivoolikule ja rõhu reguleerimisele.
OC 7-18 Handheld on ideaalne kaaslane mobiilseks puhastamiseks ning eemaldab optimaalselt keskmise mustuse liikvel olles ja kodus. Lisaks otsesele ühendamisele aiavoolikuga pakub käeshoitav kesksurvepesur ka võimalust võtta vett välistest allikatest, nagu kanistrid või veetünnid, tänu komplektis olevale veefiltriga imivoolikule pikkusega kuni 5 meetrit. Kombinatsioonis võimsa 18 V Kärcheri vahetatava akuga on OC 7-18 täiesti sõltumatu voolu- ja veeühendustest. Ergonoomiline disain tagab mugava käsitsemise ning 2-astmeline rõhureguleerimine võimaldab muuta rõhku vahemikus 11 kuni 24 baari, mis on ideaalne tundlike pindade jaoks või aku tööaja pikendamiseks. LED-ekraan annab teavet valitud režiimi ja aku laetuse taseme kohta. 5-ühes Multi Jet võimaldab kiiresti lülituda viie pihustustüübi vahel, samas kui Kärcheri düüsitehnoloogia tagab õrna ja tõhusa puhastuse isegi tundlikel pindadel. OC 7-18 saab seetõttu kasutada mitmel viisil, olgu siis kämpingus, pärast rattasõitu või aias.
Omadused ja tulu
Puhastamine liikvel olles
- Komplektis oleva imivooliku ja Kärcheri 18 V akuga (ei kuulu tarnekomplekti) on puhastamine liikvel olles lihtne ja mobiilne – sõltumata vee- ja elektriühendustest.
- Paindlik kasutamiseks paljude erinevate puhastustööde puhul, nt jalgrataste, aia- ja matkavarustuse, lapsevankrite või auto kohtpuhastuse jaoks.
- Veevõtt on võimalik kas ühendatud aiavooliku kaudu või imivoolikuga välistest veeallikatest.
Surve reguleerimine koos LED-indikaatoriga
- Sõltuvalt puhastusülesandest saate lülituda Max-režiimi (24 bar) ja eco!Mode¹⁾ (u 11 bar) vahel. Ideaalne õrnade pindade jaoks või aku tööaja pikendamiseks kuni 30 minutini.
- LED-tuli annab teavet valitud režiimi ja aku laetuse taseme kohta.
Laiaulatuslik lisatarvikute valik
- Multi Jet ühendab endas viis pihustusrežiimi ühes düüsis, mida saab reguleerida lihtsalt düüsipead keerates.
- Imivoolik võimaldab kasutada vett välistest veeallikatest, nagu kanister, ämber või oja. Maksimaalne liikumisvabadus tänu 5 m pikkusele.
- Vahudüüs muudab puhastusvahendi suunatud pealekandmise lihtsaks, et eemaldada kangekaelset mustust veelgi tõhusamalt.
Tõhus ja õrn kesksurve
- Tänu tõhusale Kärcheri düüsitehnoloogiale ja viis-ühes Multi Jetile puhastab survepesur õrnalt ja säästab vett. Mustus eemaldatakse väga tõhusalt.
- Ideaalne valik ratta tundlike komponentide, näiteks laagrite, tihendite või rummude kaitsmiseks.
- Usaldusväärne ja täpne puhastus ka raskesti ligipääsetavates kohtades.
Kerge ja ergonoomiline disain
- Tänu väikesele kaalule ja ergonoomilisele disainile on kesksurvepesuriga mugav töötada ka pikema aja vältel.
- Seadme kompaktne disain tagab väikesed mõõtmed transpordil ja hoiustamisel.
18 V Kärcher Battery Power aku (ei kuulu komplekti)
- LCD akuekraaniga reaalajas tehnoloogia: näitab järelejäänud tööaega, järelejäänud laadimisaega ja aku mahtuvust.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Ühildub kõigi Kärcheri 18 V Battery Power aku platvormi seadmetega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Rõhk (bar)
|24
|Survevahemik
|Keskmine rõhk
|Vooluhulk (l/h)
|200
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Tavaline režiim: / 14 Režiim eco!efficiency: / 30
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|277 x 75 x 231
¹⁾ eco!Mode seadistuses on veekulu 20% ja energiakulu 59% väiksem võrreldes kõrgeima seadistusega (Max-režiim).
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Vahuotsik
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
- 5-ühes Multi Jet
- Imemisvoolik
Seadmed
- Vee imemine
- Integreeritud veefilter
- Seadme filter
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Telgid/matkavarustus
- Spordivarustus (surfilaud, süst, aerulaud)
- Lapsevankrid- ja kärud
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Mänguasjad/lasteautod/rattad
- Prügikonteinerid
- Autod
- Rulood