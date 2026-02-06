OC 7-18 Handheld on ideaalne kaaslane mobiilseks puhastamiseks ning eemaldab optimaalselt keskmise mustuse liikvel olles ja kodus. Lisaks otsesele ühendamisele aiavoolikuga pakub käeshoitav kesksurvepesur ka võimalust võtta vett välistest allikatest, nagu kanistrid või veetünnid, tänu komplektis olevale veefiltriga imivoolikule pikkusega kuni 5 meetrit. Kombinatsioonis võimsa 18 V Kärcheri vahetatava akuga on OC 7-18 täiesti sõltumatu voolu- ja veeühendustest. Ergonoomiline disain tagab mugava käsitsemise ning 2-astmeline rõhureguleerimine võimaldab muuta rõhku vahemikus 11 kuni 24 baari, mis on ideaalne tundlike pindade jaoks või aku tööaja pikendamiseks. LED-ekraan annab teavet valitud režiimi ja aku laetuse taseme kohta. 5-ühes Multi Jet võimaldab kiiresti lülituda viie pihustustüübi vahel, samas kui Kärcheri düüsitehnoloogia tagab õrna ja tõhusa puhastuse isegi tundlikel pindadel. OC 7-18 saab seetõttu kasutada mitmel viisil, olgu siis kämpingus, pärast rattasõitu või aias.