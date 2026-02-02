Kompaktne ja kaasaskantav: OC 4 on Kärcheri akuga käsisurvepesur, mis sobib ideaalselt kõigile, kes vajavad liikvel olles puhastuslahendust. Tänu integreeritud liitium-ioonakule ja suurele 8-liitrisele veepaagile saate puhastada elektrivõrgust või veeühendustest sõltumata. Kärcheri otsikutehnoloogia tähendab, et puhastamine on tõhus, kuid õrn. 2,8 meetri pikkune spiraalvoolik tagab paindlikkuse ja suure liikumisraadiuse. Pihustuspüstolil on mugavuse suurendamiseks sissetõmmatav funktsioon. Kaasasolev seikluskomplekt sisaldab praktilist aksessuaarikotti, mis sisaldab erinevaid tarvikuid neile, kes armastavad vabas õhus avastada. Olgu siis kämpingus, pärast rattasõitu, mudast jalutuskäiku või lihtsalt kodus aias – seikluskomplektiga OC 4 on ideaalne kiire puhastuslahendus mitmesugusteks olukordadeks. Võtab minimaalselt ruumi – seadet või tarvikukotti saab hoida tühja veepaagi sees.