Käeshoitav survepesur OC Handheld Compact Adventure
Kesksurvepesur OC Handheld Compact Adventure, mis sisaldab praktiliste tarvikutega Adventure Kit kotti, on tänu liitium-ioonakule ja imivoolikule ideaalne mobiilseks puhastamiseks.
OC Handheld Compact Adventure on kompaktne käeshoitav kesksurvepesur mobiilseks kasutamiseks. Tänu integreeritud liitium-ioonakule ja 5-meetrisele imivoolikule saab puhastada sõltumata voolu- või veeühendusest. Kokkupandav veekanister on 12-liitrise mahuga ja lekkevaba – ideaalne liikvel olles. Kerge ja innovaatiline disain koos sisselükatava käepidemega võimaldab ruumisäästlikku hoiustamist ja lihtsat transporti. Kaheastmelise rõhureguleerimisega saab rõhku muuta vahemikus u 6 kuni 15 baari, mis on ideaalne õrnade pindade jaoks või aku tööaja pikendamiseks. LED-näidik annab teavet töörežiimi ja aku kestvuse kohta. 4-ühes Multi Jet võimaldab lülituda 4 pihustustüübi vahel, samas kui Kärcheri düüsitehnoloogia tagab õrna ja tõhusa puhastuse. Pesuainet saab peale kanda võimsa Pro vahuotsikuga. Ideaalne kiireks ja lihtsaks kasutamiseks, olgu telkimas, pärast rattasõitu või matka või aias. Akut saab laadida USB-C kaudu. Komplektis on vett tõrjuv kott transportimiseks ja hoiustamiseks. See ei ühildu aiavooliku liitmikega.
Omadused ja tulu
Mobiilne puhastusImivooliku, kokkuvolditava veekanistri ja akuga saate hõlpsasti puhastada liikvel olles – sõltumata vee- ja elektriühendustest (ei ühildu aiavooliku liitmikuga). Paindlik kasutamiseks paljude erinevate puhastustööde puhul, nt jalgrataste, aia- ja matkavarustuse, koerte või auto kohtpuhastuse jaoks. Seadmel olev USB-C laadimispesa võimaldab paindlikku laadimist ka liikvel olles, nt autos või akupangaga.
Surve reguleerimine koos LED-indikaatorigaSõltuvalt puhastusülesandest saate lülituda Max-režiimi (15 bar) ja eco!Mode¹⁾ (u 6 bar) vahel. Ideaalne õrnade pindade jaoks või aku tööaja pikendamiseks kuni 30 minutini. LED-tuli annab teavet aku praeguse laetuse oleku kohta.
Kerge ja kompaktne seadme disainMinimeerib ruumikulu transpordil ja hoiustamisel – seadme innovaatiline disain võimaldab käepideme pärast kasutamist kokku klappida. See vähendab OC Handheld Compact Adventure'i transpordimõõtmeid. Tänu kergele ja minimalistlikule disainile on seadet lihtne käsitseda ning see istub mugavalt kätte ka pikaajalisel kasutamisel.
Tõhus ja õrn kesksurve
- Tänu tõhusale Kärcheri düüsitehnoloogiale ja neli-ühes Multi Jetile puhastab survepesur õrnalt ja säästab vett. Mustus eemaldatakse väga tõhusalt.
- Ideaalne valik ratta tundlike komponentide, näiteks laagrite, tihendite või rummude kaitsmiseks.
- Usaldusväärne ja täpne puhastus ka raskesti ligipääsetavates kohtades.
Adventure Kit laiaulatusliku lisatarvikute valikuga
- Multi Jet ühendab endas neli pihustusrežiimi ühes düüsis, mida saab reguleerida lihtsalt düüsipead keerates.
- 5-meetrine imivoolik võimaldab võtta vett välistest veeallikatest. Kokkuvolditaval veekanistril on 12-liitrine maht ja lekkekindel tihend.
- Puhastusvahendi juga muudab puhastusvahendi kandmise suurtele pindadele lihtsaks, et eemaldada kangekaelset mustust veelgi tõhusamalt.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Rõhk (bar)
|max. 15
|Survevahemik
|Keskmine rõhk
|Vooluhulk (l/h)
|150
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|7,2
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Tavaline režiim: / 12 Režiim eco!efficiency: / 30
|Laadimisaeg standardlaadijaga (h)
|3
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ eco!Mode seadistuses on veekulu keskmiselt 24% ja energiakulu keskmiselt 54% väiksem võrreldes kõrgeima seadistusega (Max-režiim).
Scope of supply
- Laadija: 5 V / 2 A USB-kaabel + adapter (igast üks)
- Vahuotsik
- 4-ühes Multi Jet
- Imemisvoolik
- Hoiustamiskott
Seadmed
- Vee imemine
- Integreeritud veefilter
- Kokkupandav käepide
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Telgid/matkavarustus
- Lemmikloomad/koerad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Spordivarustus (surfilaud, süst, aerulaud)
- Lapsevankrid- ja kärud
- Prügikonteinerid
- Mootorrattad ja rollerid
- Mänguasjad/lasteautod/rattad
- Rulood
Puhastusvahendid
