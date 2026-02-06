OC Handheld Compact Adventure on kompaktne käeshoitav kesksurvepesur mobiilseks kasutamiseks. Tänu integreeritud liitium-ioonakule ja 5-meetrisele imivoolikule saab puhastada sõltumata voolu- või veeühendusest. Kokkupandav veekanister on 12-liitrise mahuga ja lekkevaba – ideaalne liikvel olles. Kerge ja innovaatiline disain koos sisselükatava käepidemega võimaldab ruumisäästlikku hoiustamist ja lihtsat transporti. Kaheastmelise rõhureguleerimisega saab rõhku muuta vahemikus u 6 kuni 15 baari, mis on ideaalne õrnade pindade jaoks või aku tööaja pikendamiseks. LED-näidik annab teavet töörežiimi ja aku kestvuse kohta. 4-ühes Multi Jet võimaldab lülituda 4 pihustustüübi vahel, samas kui Kärcheri düüsitehnoloogia tagab õrna ja tõhusa puhastuse. Pesuainet saab peale kanda võimsa Pro vahuotsikuga. Ideaalne kiireks ja lihtsaks kasutamiseks, olgu telkimas, pärast rattasõitu või matka või aias. Akut saab laadida USB-C kaudu. Komplektis on vett tõrjuv kott transportimiseks ja hoiustamiseks. See ei ühildu aiavooliku liitmikega.