Kaasaskantav survepesur OC 7-18 Handheld Battery Set
Juhtmevaba käeshoitav kesksurvepesur OC 7-18 Handheld võimsaks mobiilseks puhastamiseks. Paindlik kasutus tänu imivoolikule ja rõhu reguleerimisele.
Paindlikuks puhastamiseks liikvel olles ja kodus on OC 7-18 Handheld Battery Set ideaalne valik keskmise mustuse vaevatuks eemaldamiseks. Käeshoitavat kesksurvepesurit saab ühendada otse aiavoolikuga või imeda tõhusalt vett välistest allikatest, näiteks veetünnidest või kanistritest. Komplektis olev veefiltriga imivoolik võimaldab ulatust kuni 5 meetrit. Koos võimsa 18 V Kärcheri vahetatava akuga, mis kuulub komplekti, on OC 7-18 täiesti sõltumatu välistest toite- ja veeallikatest. Läbimõeldud ergonoomiline disain tagab mugava käsitsemise, samas kui 2-astmeline rõhureguleerimine vahemikus 11 kuni 24 baari pakub täpset seadistamist tundlikele pindadele või aku tööaja pikendamiseks. LED-näidik annab teavet kasutatava režiimi ja aku taseme kohta. 5-ühes Multi Jet võimaldab kiiresti lülituda viie pihustustüübi vahel, samas kui Kärcheri düüsitehnoloogia tagab õrna ja tõhusa puhastuse isegi tundlikel materjalidel. OC 7-18 on seetõttu mitmekülgne – kas telkimisel, pärast rattasõitu või aiatöödel.
Omadused ja tulu
Puhastamine liikvel olles
- Komplektis oleva imivooliku ja Kärcheri 18 V vahetatava akuga on puhastamine liikvel olles või kodus lihtne ja mobiilne – sõltumata vee- ja elektriühendustest.
- Paindlik kasutamiseks paljude erinevate puhastustööde puhul, nt jalgrataste, aia- ja matkavarustuse, lapsevankrite või auto kohtpuhastuse jaoks.
- Veevõtt on võimalik kas ühendatud aiavooliku kaudu või imivoolikuga välistest veeallikatest.
Surve reguleerimine koos LED-indikaatoriga
- Sõltuvalt puhastusülesandest saate lülituda Max-režiimi (24 bar) ja eco!Mode¹⁾ (u 11 bar) vahel. Ideaalne õrnade pindade jaoks või aku tööaja pikendamiseks kuni 30 minutini.
- LED-tuli annab teavet valitud režiimi ja aku laetuse taseme kohta.
Laiaulatuslik lisatarvikute valik
- Multi Jet ühendab endas viis pihustusrežiimi ühes düüsis, mida saab reguleerida lihtsalt düüsipead keerates.
- Imivoolik võimaldab kasutada vett välistest veeallikatest, nagu kanister, ämber või oja. Maksimaalne liikumisvabadus tänu 5 m pikkusele.
- Vahudüüs muudab puhastusvahendi suunatud pealekandmise lihtsaks, et eemaldada kangekaelset mustust veelgi tõhusamalt.
Tõhus ja õrn kesksurve
- Tänu tõhusale Kärcheri düüsitehnoloogiale ja viis-ühes Multi Jetile puhastab survepesur õrnalt ja säästab vett. Mustus eemaldatakse väga tõhusalt.
- Ideaalne valik ratta tundlike komponentide, näiteks laagrite, tihendite või rummude kaitsmiseks.
- Usaldusväärne ja täpne puhastus ka raskesti ligipääsetavates kohtades.
Kerge ja ergonoomiline disain
- Tänu väikesele kaalule ja ergonoomilisele disainile on kesksurvepesuriga mugav töötada ka pikema aja vältel.
- Seadme kompaktne disain tagab väikesed mõõtmed transpordil ja hoiustamisel.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- LCD akuekraaniga reaalajas tehnoloogia: näitab järelejäänud tööaega, järelejäänud laadimisaega ja aku mahtuvust.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Ühildub kõigi Kärcheri 18 V Battery Power aku platvormi seadmetega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Rõhk (bar)
|max. 24
|Survevahemik
|Keskmine rõhk
|Vooluhulk (l/h)
|200
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Tavaline režiim: / 14 Režiim eco!efficiency: / 30
|Aku laadimisaeg (min)
|44 / 83
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|300
|Väljundi võimsus (A)
|0,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|277 x 75 x 231
¹⁾ eco!Mode seadistuses on veekulu 20% ja energiakulu 59% väiksem võrreldes kõrgeima seadistusega (Max-režiim).
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Vahuotsik
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
- 5-ühes Multi Jet
- Imemisvoolik
Seadmed
- Vee imemine
- Integreeritud veefilter
- Seadme filter
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Telgid/matkavarustus
- Spordivarustus (surfilaud, süst, aerulaud)
- Lapsevankrid- ja kärud
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Mänguasjad/lasteautod/rattad
- Prügikonteinerid
- Autod
- Rulood