Paindlikuks puhastamiseks liikvel olles ja kodus on OC 7-18 Handheld Battery Set ideaalne valik keskmise mustuse vaevatuks eemaldamiseks. Käeshoitavat kesksurvepesurit saab ühendada otse aiavoolikuga või imeda tõhusalt vett välistest allikatest, näiteks veetünnidest või kanistritest. Komplektis olev veefiltriga imivoolik võimaldab ulatust kuni 5 meetrit. Koos võimsa 18 V Kärcheri vahetatava akuga, mis kuulub komplekti, on OC 7-18 täiesti sõltumatu välistest toite- ja veeallikatest. Läbimõeldud ergonoomiline disain tagab mugava käsitsemise, samas kui 2-astmeline rõhureguleerimine vahemikus 11 kuni 24 baari pakub täpset seadistamist tundlikele pindadele või aku tööaja pikendamiseks. LED-näidik annab teavet kasutatava režiimi ja aku taseme kohta. 5-ühes Multi Jet võimaldab kiiresti lülituda viie pihustustüübi vahel, samas kui Kärcheri düüsitehnoloogia tagab õrna ja tõhusa puhastuse isegi tundlikel materjalidel. OC 7-18 on seetõttu mitmekülgne – kas telkimisel, pärast rattasõitu või aiatöödel.