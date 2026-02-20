Käeshoitav survepesur OC Handheld Compact
Kesksurvepesur OC Handheld Compact liitium-ioonaku, kokkupandava käepideme ja imivoolikuga mitmekülgseks mobiilseks puhastamiseks, sõltumata voolu- ja veeühendusest.
OC Handheld Compact on kompaktne käeshoitav kesksurvepesur mobiilseks kasutamiseks. Tänu integreeritud liitium-ioonakule, 5-meetrisele imivoolikule väliste veeallikate jaoks ja pudeliadapterile PET-pudelitest vee kasutamiseks, saate puhastada sõltumata voolu- või veeühendusest – ideaalne liikvel olles ja maja ümbruses. Kerge ja innovaatiline disain koos sisselükatava käepidemega võimaldab ruumisäästlikku hoiustamist ja lihtsat transporti. Kaheastmelise rõhureguleerimisega saab rõhku muuta vahemikus u 6 kuni 15 baari, mis on ideaalne õrnade pindade jaoks või aku tööaja pikendamiseks kuni 30 minutini. LED-näidik annab teavet töörežiimi ja aku kestvuse kohta. 4-ühes Multi Jet võimaldab kiiresti lülituda 4 pihustustüübi vahel, samas kui Kärcheri düüsitehnoloogia tagab õrna ja tõhusa puhastuse. Pesuainet saab peale kanda selleks ettenähtud otsikuga. Ideaalne kiireks ja lihtsaks kasutamiseks, olgu telkimas, pärast rattasõitu või matka või aias. Akut saab laadida USB-C kaudu. See ei ühildu aiavooliku liitmikega.
Omadused ja tulu
Mobiilne puhastusImivooliku, pudeliadapteri ja akuga saate hõlpsasti puhastada liikvel olles – sõltumata vee- ja elektriühendustest (ei ühildu aiavooliku liitmikuga). Paindlik kasutamiseks paljude erinevate puhastustööde puhul, nt jalgrataste, aia- ja matkavarustuse, koerte või auto kohtpuhastuse jaoks. Seadmel olev USB-C laadimispesa võimaldab paindlikku laadimist ka liikvel olles, nt autos või akupangaga.
Surve reguleerimine koos LED-indikaatorigaSõltuvalt puhastusülesandest saate lülituda Max-režiimi (15 bar) ja eco!Mode¹⁾ (u 6 bar) vahel. Ideaalne õrnade pindade jaoks või aku tööaja pikendamiseks kuni 30 minutini. LED-tuli annab teavet aku praeguse laetuse oleku kohta.
Kerge ja kompaktne seadme disainMinimeerib ruumikulu transpordil ja hoiustamisel – seadme innovaatiline disain võimaldab käepideme pärast kasutamist kokku klappida. See vähendab OC Handheld Compacti pakendi mõõtmeid. Tänu kergele ja minimalistlikule disainile on seadet lihtne käsitseda ning see istub mugavalt kätte ka pikaajalisel kasutamisel.
Tõhus ja õrn kesksurve
- Tänu tõhusale Kärcheri düüsitehnoloogiale ja neli-ühes Multi Jetile puhastab survepesur õrnalt ja säästab vett. Mustus eemaldatakse väga tõhusalt.
- Ideaalne valik ratta tundlike komponentide, näiteks laagrite, tihendite või rummude kaitsmiseks.
- Usaldusväärne ja täpne puhastus ka raskesti ligipääsetavates kohtades.
Laiaulatuslik lisatarvikute valik
- Multi Jet ühendab endas neli pihustusrežiimi ühes düüsis, mida saab reguleerida lihtsalt düüsipead keerates.
- 5 m imivoolik võimaldab võtta vett välistest veeallikatest, näiteks kanistrist. Pudeliadapterit saab kasutada ka vee võtmiseks PET-pudelitest.
- Puhastusvahendi juga muudab puhastusvahendi kandmise suurtele pindadele lihtsaks, et eemaldada kangekaelset mustust veelgi tõhusamalt.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Rõhk (bar)
|max. 15
|Survevahemik
|Keskmine rõhk
|Vooluhulk (l/h)
|150
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|7,2
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Tavaline režiim: / 12 Režiim eco!efficiency: / 30
|Laadimisaeg standardlaadijaga (h)
|3
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ eco!Mode seadistuses on veekulu keskmiselt 24% ja energiakulu keskmiselt 54% väiksem võrreldes kõrgeima seadistusega (Max-režiim).
Scope of supply
- Laadija: 5 V / 2 A USB-kaabel + adapter (igast üks)
- 4-ühes Multi Jet
- Imemisvoolik
- Puhastusvahendi pudel
- Pudeliadapter
Seadmed
- Vee imemine
- Mikrokiudlapp
- Integreeritud veefilter
- Kokkupandav käepide
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Telgid/matkavarustus
- Lemmikloomad/koerad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Spordivarustus (surfilaud, süst, aerulaud)
- Lapsevankrid- ja kärud
- Prügikonteinerid
- Mootorrattad ja rollerid
- Mänguasjad/lasteautod/rattad
- Rulood
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.