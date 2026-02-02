Kõigile, kes vajavad liikvel olles puhastuslahendust, mida saab hoida ja transportida kõige väiksemates kohtades: Kärcheri kompaktsel ja kergel survepesuril OC 3 Foldable on kokkupandav veepaak. Seatet saab kiiresti kokku voltida ja see võimaldab ruumisäästlikku hoiustada. Liitiumioonakuga on seade igal ajal ja ilma aeganõudva ettevalmistuseta kasutamiseks valmis: täitke lihtsalt paak veega ja alustage. LED-ekraan annab teavet aku laetuse taseme kohta. Painduv 1,8 meetri pikkune survevoolik tagab puhastamisel optimaalse liikumisvabaduse. Kas kämpingus, pärast rattasõitu või kodus aias – mobiilne välipuhastusvahend on ideaalne lahendus kiireks puhastamiseks. Kasutusalade laiendamiseks on saadaval lai valik tarvikuid.