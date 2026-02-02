Kaasaskantav survepesur OC 3 Foldable
Kokkuvolditava veepaagiga, lihtne transportida, lihtne hoiustada ja mitmekülgne: OC 3 Foldable mobiilne madalsurvepesur koos liitiumioonakuga mobiilseks puhastamiseks.
Kõigile, kes vajavad liikvel olles puhastuslahendust, mida saab hoida ja transportida kõige väiksemates kohtades: Kärcheri kompaktsel ja kergel survepesuril OC 3 Foldable on kokkupandav veepaak. Seatet saab kiiresti kokku voltida ja see võimaldab ruumisäästlikku hoiustada. Liitiumioonakuga on seade igal ajal ja ilma aeganõudva ettevalmistuseta kasutamiseks valmis: täitke lihtsalt paak veega ja alustage. LED-ekraan annab teavet aku laetuse taseme kohta. Painduv 1,8 meetri pikkune survevoolik tagab puhastamisel optimaalse liikumisvabaduse. Kas kämpingus, pärast rattasõitu või kodus aias – mobiilne välipuhastusvahend on ideaalne lahendus kiireks puhastamiseks. Kasutusalade laiendamiseks on saadaval lai valik tarvikuid.
Omadused ja tulu
Tõhus madalsurveMadala surve eelis: tõhus ja samal ajal väga õrn puhastus, sobib ideaalselt tundlikele pindadele. Standardne lameda joaga otsik puhastab usaldusväärselt ja täpselt ka raskesti ligipääsetavad kohad. Koonuspihustusotsik sobib veelgi tundlikumaks puhastamiseks, näiteks koerakäppade jaoks.
Uuenduslik kokkuvolditav paakSuure mahutavusega (8 l) painduv veepaak, mille saab kokku voltida, et hõlbustada transportimist ja ruumisäästlikku hoiustamist. Vähendatud ruumivajadus: voolik ja päästikpüstol on paigutatud kompaktselt kokkuvolditud seadmesse.
Integreeritud liitiumioonakuMobiilne puhastus igal ajal ilma toiteühenduseta. Pikk aku tööaeg korduvaks kasutamiseks, ilma vahepealse laadimiseta. LED-ekraan annab märku, kui akut on vaja laadida. Seadmel olev USB-tüüpi C laadimispesa võimaldab paindlikku laadimist ka liikvel olles, nt. autos või akupangaga.
Lihtne ja mugav käsitsemine
- Valmis kasutamiseks kõikjal ja igal ajal ja ilma aeganõudva ettevalmistuseta, täitke lihtsalt veega ja alustage.
- Ergonoomiline kandesang koos voolikukinnitusega hõlpsaks kandmiseks.
- Veepaaki saab tänu suurele avausele lihtsalt ja mugavalt täita.
Lai valik lisatarvikuid
- Lisavarustusena on saadaval laialdased tarvikud kasutusvaldkondade laiendamiseks.
- Õiged tarvikud igaks koristustööks (jalgrattad, välivarustus, aiamööbel, koerad ja palju muud peale selle).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Survevahemik
|Madalsurve
|Vooluhulk (l/min)
|max. 2
|Akutoitel seade
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku tööaeg (min)
|max. 15
|Aku laadimisaeg (h)
|2,25
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|305 x 298 x 271
Scope of supply
- Liitiumioonaku
- Lamejoa düüs
Seadmed
- Veepaagi maht: 8 l
- toru pikkus: 1.8 m
- Voolikutüüp: Painduv voolik
- Integreeritud veefilter
- Survepüstol: Survepüstol
- Seadme filter
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Telgid/matkavarustus
- Spordivarustus (surfilaud, süst, aerulaud)
- Lemmikloomad/koerad
- Lapsevankrid- ja kärud
- Kingad/matkajalatsid
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Mänguasjad/lasteautod/rattad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Lillepotid
