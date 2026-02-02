Kompaktne ja kaasaskantav: OC 4 on Kärcheri akuga käsisurvepesur, mis sobib ideaalselt kõigile, kes vajavad liikvel olles puhastuslahendust. Tänu integreeritud liitium-ioonakule ja suurele 8-liitrisele veepaagile saate puhastada elektrivõrgust või veeühendustest sõltumata; täitke lihtsalt veega ja alustage. Tänu Kärcheri otsikutehnoloogiale võib puhastamine olla õrn, kuid tõhus. Olgu siis kämpingus, pärast rattasõitu, porist matka või lihtsalt kodus aias – OC 4 on ideaalne kiire lahendus mitmesuguste vahepealsete koristustööde jaoks. LED-tuli annab teavet aku praeguse laetuse oleku ja järelejäänud võimsuse kohta. Võtab minimaalselt ruumi – seadet ja kõiki tarvikuid saab ruumi säästmiseks hoida tühja veepaagi sees. 2,8 meetri pikkune spiraalvoolik tagab paindlikkuse ja suure liikumisraadiuse. Pihustuspüstolil on mugavuse suurendamiseks sissetõmmatav funktsioon. Saadaval on lai valik lisatarvikuid kasutusvaldkondade suurendamiseks.