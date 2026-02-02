Kaasaskantav survepesur OC 4
Kompaktne liitiumioonaku ja veepaagiga survepesur liikvel olles puhastamiseks toiteallika või veeühenduseta – optimaalne puhastustulemus paljudeks rakendusteks.
Kompaktne ja kaasaskantav: OC 4 on Kärcheri akuga käsisurvepesur, mis sobib ideaalselt kõigile, kes vajavad liikvel olles puhastuslahendust. Tänu integreeritud liitium-ioonakule ja suurele 8-liitrisele veepaagile saate puhastada elektrivõrgust või veeühendustest sõltumata; täitke lihtsalt veega ja alustage. Tänu Kärcheri otsikutehnoloogiale võib puhastamine olla õrn, kuid tõhus. Olgu siis kämpingus, pärast rattasõitu, porist matka või lihtsalt kodus aias – OC 4 on ideaalne kiire lahendus mitmesuguste vahepealsete koristustööde jaoks. LED-tuli annab teavet aku praeguse laetuse oleku ja järelejäänud võimsuse kohta. Võtab minimaalselt ruumi – seadet ja kõiki tarvikuid saab ruumi säästmiseks hoida tühja veepaagi sees. 2,8 meetri pikkune spiraalvoolik tagab paindlikkuse ja suure liikumisraadiuse. Pihustuspüstolil on mugavuse suurendamiseks sissetõmmatav funktsioon. Saadaval on lai valik lisatarvikuid kasutusvaldkondade suurendamiseks.
Omadused ja tulu
Puhastamine liikvel ollesSuure 8-liitrise veepaagi ja integreeritud laetava akuga saate hõlpsalt puhastada liikvel olles, sõltumata veeühendustest või vooluvõrgust. Paaki saab igast kraanist täitmiseks eemaldada ja tänu lekkekindlale korgile saab seda seejärel muretult transportida nt. pagasiruumis. Paindlik kasutamiseks koerte puhastamisel ja hooldamisel, samuti paljudel muudel puhastustöödel, nt. jalgratastele, aia- ja matkavarustusele, matkasaabastele või vankritele.
Integreeritud liitiumioonakuPikast aku tööajast (kuni 22 minutit) piisab mitme määrdunud lemmiklooma põhjalikuks puhastamiseks. LED-tuli annab teavet aku praeguse laetuse oleku kohta. USB-tüüpi C laadimispesa võimaldab paindlikku laadimist ka väljas olles, nt. autos või akupangast.
Nutikas hoiustamiskontseptsioonVõtab minimaalselt ruumi – seadet saab koos vooliku ja päästikpüstoliga hoida tühja veepaagi sees. Lisavarustusena saadaval olevaid tarvikukotte saab hoida ka paagi sees. Transportige hõlpsalt ja säästke hoistamisruumi.
Tõhus, kuid õrn madalsurve
- Tänu Kärcheri tõhusale otsikutehnoloogiale puhastab survepesur õrnalt ja säästab samal ajal vett. Mustus eemaldatakse väga tõhusalt.
- Ideaalne valik jalgrataste õrnade komponentide, nagu laagrid, tihendid või rummud, kaitsmiseks.
- Usaldusväärne ja täpne puhastus ka raskesti ligipääsetavates kohtades.
Lihtne ja mugav käsitsemine
- Keerulist seadistust pole vaja. Täitke lihtsalt veega ja see on kasutamiseks valmis.
- Päästikupüstolil on lukustusfunktsioon, mis tagab pingutuseta pideva pihustamise.
- 2,8 m pikkune spiraalvoolik pakub laia tööraadiust.
Lai valik lisatarvikuid
- Lisavarustusena on saadaval laialdased tarvikud kasutusvaldkondade laiendamiseks.
- Õiged tarvikud igaks koristustööks (jalgrattad, välivarustus, aiamööbel, koerad ja palju muud peale selle).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Survevahemik
|Madalsurve
|Vooluhulk (l/min)
|max. 2
|Akutoitel seade
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku tööaeg (min)
|max. 22
|Aku laadimisaeg (h)
|3,5
|Värvus
|Hall
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|296 x 291 x 240
Scope of supply
- Laadija: 5 V / 2 A USB-C laadimiskaabel + adapter (1 tk kumpagi)
- Lamejoa düüs
Seadmed
- Vee imemine
- Veepaagi maht: 8 l
- toru pikkus: 2.8 m
- Voolikutüüp: Survevoolik
- Integreeritud veefilter
- Survepüstol: Survepüstol
- Seadme filter
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Telgid/matkavarustus
- Lemmikloomad/koerad
- Kingad/matkajalatsid
- Spordivarustus (surfilaud, süst, aerulaud)
- Lapsevankrid- ja kärud
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Mänguasjad/lasteautod/rattad
- Lillepotid
