Kaasaskantava imemisvooliku abil saab survepesurile pumbata vett alternatiivsetest allikatest, näiteks kaevudest ja veekanistritest. Selleks tuleb paak seadme küljest lahti ühendada, misjärel kinnitatakse voolikul olev kraaniadapter keerme külge ja vooliku teine, filtriga ots asetatakse vette. Vajutades pesupüstoli päästikule, hakkab seade vett imema. Filter tagab selle, et seadmesse ei satuks musta vett. Filtri saab puhastamiseks eemaldada ja puhta voolava vee all ära loputada. Kuna voolik on 2 m pikk, tagab see suure tööraadiuse.