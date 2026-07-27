Tänu vett läbilaskvatele harjastele saab survepesuri pesupüstoli külge kinnitatava universaalharjaga vabastada tõrksa mustuse ja selle ka samal ajal pinnalt loputada. Harja pehmed harjased kaitsevad tundlikke pindu, tagades siiski esmaklassilise puhastustulemuse. Hari on kõikjalt harjastega kaetud, mistõttu on see ideaalne tasaste pindade puhastamiseks, kuid sobib ka keerukamatele pindadele, näiteks erinevate vahede puhastamiseks jalgrattal.