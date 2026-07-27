Universaalhari
Universaalhari tagab optimaalsed puhastustulemused. Hari paigaldatakse survepesuri pesupüstoli külge ja sellega saab eemaldada tõrksa mustuse ilma õrnu komponente kahjustamata.
Tänu vett läbilaskvatele harjastele saab survepesuri pesupüstoli külge kinnitatava universaalharjaga vabastada tõrksa mustuse ja selle ka samal ajal pinnalt loputada. Harja pehmed harjased kaitsevad tundlikke pindu, tagades siiski esmaklassilise puhastustulemuse. Hari on kõikjalt harjastega kaetud, mistõttu on see ideaalne tasaste pindade puhastamiseks, kuid sobib ka keerukamatele pindadele, näiteks erinevate vahede puhastamiseks jalgrattal.
Omadused ja tulu
Saab kinnitada pesupüstoli külge
- Üks käsi jääb seetõttu vabaks.
Pehmed harjased
- Eemaldab ja loputab tõrksa mustuse.
Harjased igas küljes
- Puhastab ka kõige raskesti ligipääsetavamad kohad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|200 x 80 x 80
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Telgid/matkavarustus
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Lapsevankrid- ja kärud
- Mänguasjad/lasteautod/rattad
- Kingad/matkajalatsid
- Spordivarustus (surfilaud, süst, aerulaud)