Kiiresti kuivav mikrokiudlapp on väga hea imavusega, mistõttu saab sellega kuivatada suure hulga niiskust ja vedelikke. Sellel on meeldiv fliisist tekstuur ja see kaitseb tundlikke pindu. 40 × 40 cm suurune lapp sobib hästi ka jalgrataste kuivatamiseks enne nende pikemat hoiustamist.