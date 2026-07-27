Mikrokiudlapp
Kõrgekvaliteetse fliisist mikrokiudlapiga saab puhastatud pinnad kuivatada enne, kui vesi pinnal ära kuivada jõuab.
Kiiresti kuivav mikrokiudlapp on väga hea imavusega, mistõttu saab sellega kuivatada suure hulga niiskust ja vedelikke. Sellel on meeldiv fliisist tekstuur ja see kaitseb tundlikke pindu. 40 × 40 cm suurune lapp sobib hästi ka jalgrataste kuivatamiseks enne nende pikemat hoiustamist.
Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetsest fliisist mikrokiudlapp
- Puhastatud esemete kuivatamiseks enne nende hoiustamist.
Mikrokiud
- Imab suuri veekoguseid ja kuivab kiiresti.
Fliisist
- Kaitseb pindu.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kiudkangas
|80% polüestrit, 20% polüamiidi
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|400 x 400 x 4
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Kingad/matkajalatsid
- Lapsevankrid- ja kärud
- Mänguasjad/lasteautod/rattad