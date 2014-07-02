Imemisvoolik SH 5

Keskkonnasõbralik 5 m imemisvoolik vee pumpamiseks alternatiivsetest allikatest, näiteks veetünnidest ja -vaatidest.

5 m imemisvoolik sobib kõigile Kärcheri K 4–K 7 seeria seadmetele ning muudab võimalikuks vee pumpamise alternatiivsetest allikatest, näiteks veetünnidest ja -vaatides. Voolik ei sisalda ftalaate ja PVC-d, on 90% ulatuses taaskasutatav ja on pakendatud äärmiselt keskkonnasõbralikku pakendisse.

Omadused ja tulu
Lihtne imemisfunktsioon
  • Imege vett alternatiivsetest allikatest kiiresti (vesi survepesuritele).
Äärmiselt käepärane
  • Vee praktiline imemisvõimalus võimaldab ressursse säästa ja kasutada alternatiivseid veeallikaid.
Keskkonnasõbralik
  • Voolik ei sisalda ftalaate ja PVC-d, on 90 ulatuses taaskasutatav ja on pakendatud äärmiselt keskkonnasõbralikku pakendisse.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Valge
Kaal (kg) 0,7
Kaal, sh pakend (kg) 0,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 250 x 250 x 85
  • Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.
