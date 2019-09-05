Kuidas te puhastate kaminat?
Igaüks, kellel on kamin, võib arvestada talviste hubaste tundidega kamina ümber. Mõnusa soojuse ja virvendavate leekide nautimiseks peab arvestama teatud punktidega.
Enne tule süütamist: Veenduge, et küttepuud on piisavalt kuivad
Ostetud märjad küttepuud tuleb enne põletamist riita panna ja kuivatada. Märja puidu kütteväärtus on madal, lisaks tekib niiske puidu põletamisel täiendav tahm ja suits: kamin ja selle ümbrus määrdub kiiresti. Kaminas põletatava puidu maksimaalne niiskussisaldus on sätestatud isegi seadusega. See ei tohi ületada 25 protsenti.
Niiskussisalduse kontrollimiseks, kas mõõteseadmega või teatud kogemuse korral – saab kasutada sõrmeküüne katset, Kui aastaringid on lõikepinnal nähtavad ja neile saab sõrmeküüne lihtsalt sisse suruda, siis peaks puitu kuivatama veel mõned kuud. Optimaalsete tulemuste saavutamiseks peab puitu hoidma ilmastikutingimuste eest kaitstuna ja hea õhuliikumisega kohas, näiteks varjualuses.
Pärast puude põletamist: Eemaldage tuhk tolmuimejaga
Pärast mõnusat õhtut kamina ümber, tuleb kaminast eemaldada tuhk. Kamina puhastamine harja ja kühvliga on üsna tolmune tegevus. Alternatiiviks on tolmuimeja, nagu näiteks AD 4 Premium, mille abil saab ohutult ja mugavalt puhastada mitmeid ahjutüüpe – kas glasuurpottidest ahjusid, Rootsi ahjusid või pellettahjusid…
Protseduur:
1. Enne puhastamist peab tuhk olema jahutatud temperatuurini alla 40 °C.
2. Imege tolm kaminast välja tolmuimeja abil.
3. Imivõimsuse vähenemisel puhastage filter. Nupule vajutamisel muutub õhusuund vastupidiseks, mustus puhutakse filtrist välja mahutisse, mis suurendab kokkuvõttes imivõimsust.
4. Mahuti tühjendamiseks eemaldage kõigepealt jämedateralise mustuse volditud filter ja koputage seda. Seejärel tühjendage mahuti.
Mida veel: Seadme komplekt sisaldab ka kahte imitoru ja põrandaotsakut. Seega saate täisväärtusliku kuivtolmuimeja kõvakattega põrandate puhastamiseks – mis on praktiline näiteks põhjalikuks puhastamiseks kamina ümbruses või töötoas.
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