Kuidas te puhastate kaminat?

Enne tule süütamist: Veenduge, et küttepuud on piisavalt kuivad

Ostetud märjad küttepuud tuleb enne põletamist riita panna ja kuivatada. Märja puidu kütteväärtus on madal, lisaks tekib niiske puidu põletamisel täiendav tahm ja suits: kamin ja selle ümbrus määrdub kiiresti. Kaminas põletatava puidu maksimaalne niiskussisaldus on sätestatud isegi seadusega. See ei tohi ületada 25 protsenti.

Niiskussisalduse kontrollimiseks, kas mõõteseadmega või teatud kogemuse korral – saab kasutada sõrmeküüne katset, Kui aastaringid on lõikepinnal nähtavad ja neile saab sõrmeküüne lihtsalt sisse suruda, siis peaks puitu kuivatama veel mõned kuud. Optimaalsete tulemuste saavutamiseks peab puitu hoidma ilmastikutingimuste eest kaitstuna ja hea õhuliikumisega kohas, näiteks varjualuses.