Tuha- ja tolmuimeja AD 4 Premium
Kõrvaldab hõlpsalt tuha mustusega kokku puutumata: kauakestev võimas tuha- ja kuivtolmuimeja AD 4 Premium 17-liitrise metallkonteineriga ja filtripuhastusega.
600-vatise turbiini ja väljapuhkeõhufiltriga tuha- ja kuivtolmuimeja AD 4 Premium tagab muljetavaldavalt suure ja pikaajalise imemisjõudluse. Selle integreeritud filtripuhastussüsteem puhastab ummistunud filtri ühe nupuvajutusega, nii et imemisvõimsus suureneb kohe uuesti. Prügikonteineri kiire ja mugav tühjendamine prügiga kokku puutumata on tagatud üheosalise filtrisüsteemiga (tugeva lameda voltfiltriga ja jämeda prügi metallfiltriga) ning konteineri praktilise käepidemega. Lisaks tagavad kõrgekvaliteedilised tulekindlad materjalid tuha imemisel maksimaalse ohutuse. Ja tänu kaldlõikega käsitorule eemaldatakse kogu tuhk tolmuimejaga mugavalt - isegi nurkadest ja korstna raskesti ligipääsetavatest kohtadest. Koos kõva pinna puhastamiseks ette nähtud põrandaotsiku ja kvaliteetsete kroomitud imitorudega, mis mõlemad kuuluvad komplekti, saab AD 4 Premiumi kasutada kõikjal täisväärtusliku kuivtolmuimejana. Muud praktilised omadused: kaabli ja tarvikute hoiukoht ning praktiline viis, kuidas imemisvoolikut või põrandaotsikutega imitorusid saab töövaheaegadel toetada masina najale.
Omadused ja tulu
Kärcher filtripuhastsusüsteem ReBoostIntegreeritud nupuvajutusega toimiv filtripuhastus. Suureks ja pikaajaliseks imemisjõudluseks. Sobib suurte mustusekoguste sisseimemiseks.
Üheosaline filtrisüsteemKoosneb kurdfiltrist, metall- ja jämedama mustuse filtrist. Eraldiseisev täiendav heitõhufilter (ainult mudelil AD 4 Premium). Maksimaalne mugavus tänu filtri lihtsale eemaldamisele ja võimalusele puhastada konteiner ilma mustusega kokku puutumata.
Tulekindel materjal, metallkonteiner, ümbrisega metallvoolik ning elektrostaatilise kaitsega sang.Maksimaalne turvalisus tuha imemisel — isegi siis, kui seadet ei kasutata nõuetekohaselt.
Eritarvikud seadme kasutamiseks tolmuimejana
- Sobib ka kõvade põrandapindade puhastamiseks.
- Võib kasutada erinevateks puhastustoiminguteks.
Nurga all olev käsitoru
- Kõikide korstnanurkade ja piiratud ligipääsuga kohtade põhjalikuks puhastamiseks.
1,7 m imemisvoolik, mis on valmistatud kaetud metallist
- Ohutuks tööks.
- Äärmiselt paindlik.
„Pull & Push“ - Lukustussüsteem
- Konteineri lihtne ja kiire avamine, sulgemine ja tühjendamine.
Konteineril praktiline käepide
- Konteineri mugavaks tühjendamiseks.
- Kokkupuude mustusega puudub.
Lisatarvikute praktiline hoiustamine seadmel + parkimisasend
- Lisatarvikute ning toitejuhtme ruumisäästlik, ohutu ja mugav hoiustamine.
- Ideaalne imemistorude otsa kinnitatud põrandaotsiku või imemisvooliku hoiustamiseks tööpauside ajal.
Rullikud
- Paindlik kasutus.
- Suur liikumisvabadus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|600
|Imemisvõimsus (W)
|150
|Vaakum (mbar)
|max. 215
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|max. 42
|Konteineri maht (l)
|17
|Konteineri materjal
|Metall
|Toitekaabel (m)
|4
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Müravõimsustase (dB(A))
|<= 80
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|365 x 330 x 565
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 1.7 m
- Imemisvooliku materjal: Metall, kaetud
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0.5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Kuivimemise otsik: tulekindel
- Lapik kurdfilter: 1 tk., Polüester, leegikindel
- Heitõhufilter
- Suurema mustuse filter
- Jämedama mustuse filter, materjal: Metall
Seadmed
- Filtri puhastamise funktsioon
- Konteineri mugav käepide
- Madalam asend
- Parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Vastupidav põrkeraud
- Kaablikonks
- Rattad
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
Kasutusvaldkonnad
- Tuhaeemaldus
- Kaminad, ahjud jne
- Grillid
- Suurema mustuse eemaldamiseks (nt töökojas, garaažis või keldris)
- Kuiva tolmu imemiseks
- Töökoda
- Garaaž
- Kelder
- Hobiruumid
