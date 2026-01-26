600-vatise turbiini ja väljapuhkeõhufiltriga tuha- ja kuivtolmuimeja AD 4 Premium tagab muljetavaldavalt suure ja pikaajalise imemisjõudluse. Selle integreeritud filtripuhastussüsteem puhastab ummistunud filtri ühe nupuvajutusega, nii et imemisvõimsus suureneb kohe uuesti. Prügikonteineri kiire ja mugav tühjendamine prügiga kokku puutumata on tagatud üheosalise filtrisüsteemiga (tugeva lameda voltfiltriga ja jämeda prügi metallfiltriga) ning konteineri praktilise käepidemega. Lisaks tagavad kõrgekvaliteedilised tulekindlad materjalid tuha imemisel maksimaalse ohutuse. Ja tänu kaldlõikega käsitorule eemaldatakse kogu tuhk tolmuimejaga mugavalt - isegi nurkadest ja korstna raskesti ligipääsetavatest kohtadest. Koos kõva pinna puhastamiseks ette nähtud põrandaotsiku ja kvaliteetsete kroomitud imitorudega, mis mõlemad kuuluvad komplekti, saab AD 4 Premiumi kasutada kõikjal täisväärtusliku kuivtolmuimejana. Muud praktilised omadused: kaabli ja tarvikute hoiukoht ning praktiline viis, kuidas imemisvoolikut või põrandaotsikutega imitorusid saab töövaheaegadel toetada masina najale.