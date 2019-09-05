Kevadine suurpuhastus lihtsamaks!

Talv hakkab vaikselt läbi saama ning külmadele kuudele järgnevast kevadisest suurpuhastusest on paljude inimeste jaoks saanud lausa traditsioon. Head kavatsused ning soov alustada aastat puhtalt ja värskelt lükkavad suurpuhastusele hoo sisse. Ent mida selline koristustöö sisaldab? Ja milliseid abivahendeid ja ressursse selleks vaja läheb? Siinsed nõuanded näitavad sulle, kuidas saada majapidamine kiiresti ja tõhusalt tipp-topp korda.

kevaduhastus

Millest kevadine suurpuhastus koosneb?

Kui ees ootab kevadine suurpuhastus, siis varu endale piisavalt aega ja otsusta eelnevalt ära, mida tahad puhastada. Tasub koostada lausa nimekiri. Süsteemselt puhastustöid korraldades saad väärtuslikku aega kokku hoida. Ideaalis võiksid korraga keskenduda ainult ühele toale. Üldjuhul puhastatakse asjad otsast lõpuni niisuguses järjekorras: algatuseks pühi tolmust puhtaks kõik pinnad, näiteks kapid, lauad, aknalauad ja taimed; seejärel ime tolm kõigilt polsterdatud pindadelt; lõpuks puhasta põrand. Kui pöörad tähelepanu ka majast väljapoole jäävale, siis kõigepealt on soovitatav käsile võtta auto ja aiamööbli puhastamine, enne kui terrassi ja sissesõidutee korrastamise juurde minna. Sedasi säästad end tarbetust lisatööst. Ühtlasi on kevadpuhastus hea võimalus sorteerida läbi vanad asjad. Seepärast ongi garaaži puhastamine vägagi soovitatav.

Koristustööde loetelu

Üldine:
• Puhasta aknad.
• Pane kardinad pesumasinasse.
• Pühi seintelt ja laest tolmuniidid ja ämblikuvõrgud.
• Pühi tolm.
• Puhasta põrandad.

1. Köök:
• Puhasta küpsetusahi ja mikrolaineahi.
• Puhasta pliidi kohal olev õhupuhasti.
• Pane jääkapp ja külmik sulama ning tee need puhtaks.

2. Vannituba:
• Puhasta kraanikauss, vann ja dušš, erilist tähelepanu pööra äravooluavadele.
• Puhasta tualettpott.
• Puhasta peeglid.

3. Elutuba:
• Tõmba diivanid tolmuimejaga üle, kasutades polsterdatud pinnale mõeldud otsakut.
• Tühjenda riiulid ja kapid ning pühi need puhtaks.

4. Magamistuba:
• Õhuta madratsit ja pööra see ümber.
• Pese alusmadrats ja voodikatted puhtaks või vii need pesumajja.
• Pese padjapüürid ja kardinad.

5. Õues:
• Puhasta auto seest ja väljast.
• Eemalda kogunenud mustus ja rämps terrassilt ja sissesõiduteelt.
• Korrasta garaaž.
• Sea aiamööbel kasutamiseks korda.

koristustööde loetelu

IDEAALSELT ETTE VALMISTATUD

kodukasutaja puhastusseadmed

Milliseid puhastustarbeid kodus võiks leiduda?

Vähem on rohkem – see kehtib ka kevadiseks suurpuhastuseks vajaminevate puhastusainete kohta. Põhivarustusse peaksid kindlasti kuuluma järgmised viis:

• mitmeotstarbeline puhastusaine;
• kreemjas puhastusaine;
• klaasipesuvahend;
• nõudepesuvahend;
• happeline puhastusaine.

Peale puhastusainete läheb tarvis ka nii mõndagi koristusvahendit, mis peaks igas majapidamises olemas olema. Nendeks on näiteks prügikühvel ja -hari, millega puhastada väikeseid pindu. Põrandamoppi ja ämbrit läheb vaja põrandate pesemiseks. Pesukäsnad on head mustuse mahanühkimiseks. Tolmu pühkimiseks sobib sulgedega tolmuhari. Sinu käsutuses peaksid olema nii pehmed puuvillased puhastuslapid kui ka mikrokiudriidest lapid. Soovitatav on paika panna ka lappide värvisüsteem, mida kasutavad professionaalsed koristusteenuste pakkujad: punane tualeti jaoks, kollane vannitoa jaoks, roheline köögi jaoks ning sinine kõigi muude pindade ja mööbli jaoks.

Kuidas kevadine suurpuhastus lihtsamaks muuta?

Kui tahad kevadpuhastuse veelgi lihtsamaks muuta, võid appi võtta järgmised puhastusseadmed:


• Põrandapesur FC 5 ühendab endas tolmuimeja ja põrandalapi funktsiooni.
• Aurupesur võimaldab kemikaale kasutamata ja liigselt aega kulutamata eemaldada mustuse mitmesugustelt pindadelt.
• Aknapesur Window Vac WV 5 aitab siledate pindade puhastamisel kiiresti saada pesemisjälgedest vaba tulemuse.
• Tolmuimeja VC 5 koos pehme mööbliharjaga muudab mööblilt tolmu imemise ülimalt lihtsaks.
• Juhtmeta elektrihari KB 5 on kiire ja lihtne alternatiiv prügikühvlile ja -harjale.
• Kui tahad aega kokku hoida ja õueala puhastamisest rõõmu tunda, võid võtta appi survepesuri K 5 Full Control Plus.

To the Pressure Washers

PUHASTUSNÕUANDEID SISERUUMIDESSE

Puhastustarvete kapis leidub tavaliselt üsna palju erinevaid riidelappe. Aga millist neist kasutada tolmu pühkimiseks? Võitluseks halli ollusega on parim pehme ja kergelt niiske puuvillane lapp, mis ei lase tolmukübemetel koristamise ajal õhku lendlema paiskuda. Tänu antistaatilistele omadustele sobivad samaks otstarbeks hästi ka mikrokiudlapid: tolmukübemed kinnituvad lapi külge ilma, et lappi oleks vaja niisutada. Seetõttu saab mikrokiudlappe kasutada just vee suhtes tundlikul mööblipinnal. Aga ole ettevaatlik, kui tegemist on läikiva pinnaga, sest mikrokiudlapp võib seda kergesti kriipida või pinna tuhmiks muuta. Riiulil ja riidekapis oleva tugeva mustuse saab eemaldada tolmuimeja pehme mööbliharjaga.

Pärast talvekuude möödumist on soovitatav pesta puhtaks ka aknad, et kevadpäike saaks tuppa paista. Seejuures on oluline tagada, et pärast pesu ei jääks klaasile mitte piisakestki vedelikku, sest selle tagajärjeks võivad olla inetud pesemisplekid. Need saab ära pühkida mikrokiudlapiga. Kiire puhta tulemuse võib saavutada ka aknapesutarvikuga Window Vac. See väike abiline puhastab aknad ühe hetkega ja tänu käepärasele imemisfunktsioonile jõuab must vesi pigem paaki kui põrandale. Puhastamisel ei maksa unustada ka aknaraame ja -laudu.

Tolmuimeja on koristustööde tegemisel populaarne abivahend. Erinevalt harjast, mis paiskab tolmu õhku, ei ole tolmuimeja kasutamisel pudil ja prahil pikka pidu. See on oluline enne märgpuhastust, sest väga jämedakoeline mustus ei pruugi täielikult kokku pühitud saada ning õrnale pinnale, näiteks parketile, võib see jätta isegi nähtavad kriimud. Need, kes tahavad end sellest täiendavast sammust säästa, võivad kasutada Kärcheri põrandapuhastajat FC 5, mis imeb tolmu ja peseb ühe korraga.

PUHASTUSNÕUANDEID ÕUE

Niiskus, külm õhk, pori ja iseäranis maanteele puistatud sool – talv on autode jaoks raske aeg. Niisugune agressiivne segu võib sõiduki roostetamist kiirendada. Seepärast ongi põhjalik autopesu üks osa kevadisest suurpuhastusest. Autopesu läheb kiiresti ja saab tehtud põhjalikult, kui kasutada survepesurit.

Antud juhul tuleks kasutada lamedat juga, mis suunatakse puhastatavale pinnale umbes 30 cm kauguselt. Kui vähegi võimalik, tuleks puhastada ka sõiduki põhi ja rattakoopad. Puhastusaine kasutamine teeb mustuse eemaldamise lihtsamaks, mustus tuleb hiljem üksnes maha loputada. Kui eelistad pesemiseks harja, tuleks auto esmalt täielikult üle loputada, et kivikesed ja muu mustus värvi maha ei kriibiks.

Enne pesu tuleks aga kindlasti välja uurida, kas auto pesemine tänaval või eramaal on üldse lubatud – vastavad seadused võivad eri riikides, linnades ja omavalitsusüksustes erineda. Põhjavee reostamise võimalus peab aga alati olema välistatud.

Rõdu, terrassi ja maja juures olevate teeradade kiviplaadid on pidevalt ilmastiku meelevallas. Tihtilugu on selle tagajärjeks ebameeldiva muda tekkimine. Samblast, samblikest ja umbrohust saab ühe hoobiga jagu, kui kasutada survepesurit.


Raudesemed, näiteks aiamööbel ja valgustid, mis asetsevad maapinnal ja puutuvad niiskusega kokku pikema aja jooksul, võivad tekitada roosteplekke. Happekindlast kivist, näiteks graniidist või paekivist, valmistatud plaate saab töödelda sidrunhappega. Happe suhtes tundlike kivide, näiteks marmori jaoks läheb aga vaja spetsiaalset happevaba rooste-eemaldit.

Panipaika pandud aiamööbel tuleks pärast talve vee ja nõudepesuvahendi seguga üle nühkida, et eemaldada mustus ja tolm. Survepesuga läheb see töö kiiremini. Natuke võiks sekka lisada ka õrnatoimelist puhastusainet.


Aiamööbli polster puutub kokku päikese ja vihmaga. Seetõttu tuleks õrnale materjalile ja värvipinnale pihustada spetsiaalset plekitõrjet. Sünteetilisest kiust katteid on lihtne pesta, seevastu puuvillased katted võiks viia keemilisse puhastusse
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Olgu tegemist Douglase kuuse, bangkirai puidu või modernse puit-polümeeriga – looduslikule pinnale kinnitub mustus kergemini ja seda on sealt raskem eemaldada kui siledatelt kivipõrandatelt. Sel juhul on parim kasutada survepesurit. See võimaldab puhastada õrnalt, eriti puidust pindu.

Lameda joa otsaku ja pihustustoru abil saab veesurve reguleerida puhastatavale materjalile sobivaks. Pärast pesu tuleks pind spetsiaalse puiduvärviga üle värvida. See kaitseb pinda ilmastiku mõjude eest ja värskendab puidu ilmet

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