Kevadine suurpuhastus lihtsamaks!

Niiskus, külm õhk, pori ja iseäranis maanteele puistatud sool – talv on autode jaoks raske aeg. Niisugune agressiivne segu võib sõiduki roostetamist kiirendada. Seepärast ongi põhjalik autopesu üks osa kevadisest suurpuhastusest. Autopesu läheb kiiresti ja saab tehtud põhjalikult, kui kasutada survepesurit.

Antud juhul tuleks kasutada lamedat juga, mis suunatakse puhastatavale pinnale umbes 30 cm kauguselt. Kui vähegi võimalik, tuleks puhastada ka sõiduki põhi ja rattakoopad. Puhastusaine kasutamine teeb mustuse eemaldamise lihtsamaks, mustus tuleb hiljem üksnes maha loputada. Kui eelistad pesemiseks harja, tuleks auto esmalt täielikult üle loputada, et kivikesed ja muu mustus värvi maha ei kriibiks.

Enne pesu tuleks aga kindlasti välja uurida, kas auto pesemine tänaval või eramaal on üldse lubatud – vastavad seadused võivad eri riikides, linnades ja omavalitsusüksustes erineda. Põhjavee reostamise võimalus peab aga alati olema välistatud.