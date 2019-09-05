Kevadine suurpuhastus lihtsamaks!
Talv hakkab vaikselt läbi saama ning külmadele kuudele järgnevast kevadisest suurpuhastusest on paljude inimeste jaoks saanud lausa traditsioon. Head kavatsused ning soov alustada aastat puhtalt ja värskelt lükkavad suurpuhastusele hoo sisse. Ent mida selline koristustöö sisaldab? Ja milliseid abivahendeid ja ressursse selleks vaja läheb? Siinsed nõuanded näitavad sulle, kuidas saada majapidamine kiiresti ja tõhusalt tipp-topp korda.
Millest kevadine suurpuhastus koosneb?
Kui ees ootab kevadine suurpuhastus, siis varu endale piisavalt aega ja otsusta eelnevalt ära, mida tahad puhastada. Tasub koostada lausa nimekiri. Süsteemselt puhastustöid korraldades saad väärtuslikku aega kokku hoida. Ideaalis võiksid korraga keskenduda ainult ühele toale. Üldjuhul puhastatakse asjad otsast lõpuni niisuguses järjekorras: algatuseks pühi tolmust puhtaks kõik pinnad, näiteks kapid, lauad, aknalauad ja taimed; seejärel ime tolm kõigilt polsterdatud pindadelt; lõpuks puhasta põrand. Kui pöörad tähelepanu ka majast väljapoole jäävale, siis kõigepealt on soovitatav käsile võtta auto ja aiamööbli puhastamine, enne kui terrassi ja sissesõidutee korrastamise juurde minna. Sedasi säästad end tarbetust lisatööst. Ühtlasi on kevadpuhastus hea võimalus sorteerida läbi vanad asjad. Seepärast ongi garaaži puhastamine vägagi soovitatav.
Koristustööde loetelu
Üldine:
• Puhasta aknad.
• Pane kardinad pesumasinasse.
• Pühi seintelt ja laest tolmuniidid ja ämblikuvõrgud.
• Pühi tolm.
• Puhasta põrandad.
1. Köök:
• Puhasta küpsetusahi ja mikrolaineahi.
• Puhasta pliidi kohal olev õhupuhasti.
• Pane jääkapp ja külmik sulama ning tee need puhtaks.
2. Vannituba:
• Puhasta kraanikauss, vann ja dušš, erilist tähelepanu pööra äravooluavadele.
• Puhasta tualettpott.
• Puhasta peeglid.
3. Elutuba:
• Tõmba diivanid tolmuimejaga üle, kasutades polsterdatud pinnale mõeldud otsakut.
• Tühjenda riiulid ja kapid ning pühi need puhtaks.
4. Magamistuba:
• Õhuta madratsit ja pööra see ümber.
• Pese alusmadrats ja voodikatted puhtaks või vii need pesumajja.
• Pese padjapüürid ja kardinad.
5. Õues:
• Puhasta auto seest ja väljast.
• Eemalda kogunenud mustus ja rämps terrassilt ja sissesõiduteelt.
• Korrasta garaaž.
• Sea aiamööbel kasutamiseks korda.
IDEAALSELT ETTE VALMISTATUD
Milliseid puhastustarbeid kodus võiks leiduda?
Vähem on rohkem – see kehtib ka kevadiseks suurpuhastuseks vajaminevate puhastusainete kohta. Põhivarustusse peaksid kindlasti kuuluma järgmised viis:
• mitmeotstarbeline puhastusaine;
• kreemjas puhastusaine;
• klaasipesuvahend;
• nõudepesuvahend;
• happeline puhastusaine.
Peale puhastusainete läheb tarvis ka nii mõndagi koristusvahendit, mis peaks igas majapidamises olemas olema. Nendeks on näiteks prügikühvel ja -hari, millega puhastada väikeseid pindu. Põrandamoppi ja ämbrit läheb vaja põrandate pesemiseks. Pesukäsnad on head mustuse mahanühkimiseks. Tolmu pühkimiseks sobib sulgedega tolmuhari. Sinu käsutuses peaksid olema nii pehmed puuvillased puhastuslapid kui ka mikrokiudriidest lapid. Soovitatav on paika panna ka lappide värvisüsteem, mida kasutavad professionaalsed koristusteenuste pakkujad: punane tualeti jaoks, kollane vannitoa jaoks, roheline köögi jaoks ning sinine kõigi muude pindade ja mööbli jaoks.
Kuidas kevadine suurpuhastus lihtsamaks muuta?
Kui tahad kevadpuhastuse veelgi lihtsamaks muuta, võid appi võtta järgmised puhastusseadmed:
• Põrandapesur FC 5 ühendab endas tolmuimeja ja põrandalapi funktsiooni.
• Aurupesur võimaldab kemikaale kasutamata ja liigselt aega kulutamata eemaldada mustuse mitmesugustelt pindadelt.
• Aknapesur Window Vac WV 5 aitab siledate pindade puhastamisel kiiresti saada pesemisjälgedest vaba tulemuse.
• Tolmuimeja VC 5 koos pehme mööbliharjaga muudab mööblilt tolmu imemise ülimalt lihtsaks.
• Juhtmeta elektrihari KB 5 on kiire ja lihtne alternatiiv prügikühvlile ja -harjale.
• Kui tahad aega kokku hoida ja õueala puhastamisest rõõmu tunda, võid võtta appi survepesuri K 5 Full Control Plus.
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