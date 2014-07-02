Kuivtolmuimejad

Need mitmekülgsed ja äärmiselt vaikselt töötavad, eco!efficiency energiasäästurežiimiga tolmuimejad on suure jõudlusega, mitmekülgsed ja sobivad erinevate põrandakatete puhastamiseks. Vastupidav fliisfilter tagab ühtlaselt suure imemisvõimsuse.

Filter
Konteineri maht (l)
  • Võrdle tooteid
  • |
0 Toodet
media: T 11/1 Classic HEPA Re!Plast Banner Desktop
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast kuivtolmuimeja

 

Jätkusuutlik ja hügieeniline – kaitse tolmu ja mustuse eest: Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast on valmistatud 60% ulatuses taaskasutatud materjalidest*, muutes selle eriti keskkonnasõbralikuks. Lisaks paistab see silma suure imemisvõimsuse, eriti tõhusa HEPA 14 filtri, kerge kaalu ja väga hea hinna ja kvaliteedi suhte poolest.

 

* Kõik plastosad, välja arvatud tarvikud.

Tutvu T11/1 Classic HEPA Re!Plast kuivtolmuimejaga