Kuivtolmuimejad

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast kuivtolmuimeja

Jätkusuutlik ja hügieeniline – kaitse tolmu ja mustuse eest: Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast on valmistatud 60% ulatuses taaskasutatud materjalidest*, muutes selle eriti keskkonnasõbralikuks. Lisaks paistab see silma suure imemisvõimsuse, eriti tõhusa HEPA 14 filtri, kerge kaalu ja väga hea hinna ja kvaliteedi suhte poolest.

* Kõik plastosad, välja arvatud tarvikud.