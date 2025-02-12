T 11/1 Classic HEPA Re!Plast kuivtolmuimeja

Väga tõhus ja hügieeniline: HEPA 14 filter

Tänu standardsele HEPA 14 filtrile, mille filtreerimis- ja eraldusvõime on 99,995%, vastab T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ka kõige kõrgematele ohutusnõuetele hügieenitundlikes piirkondades. Filter püüab kinni pisikesed osakesed, sealhulgas viirused, aerosoolid ja mikroobid, mis on vaid mõne mikromeetri suurused ning on sertifitseeritud vastavalt testistandardile DIN EN 1822:2019. See tagab pidevalt kvaliteetse ja puhta väljatõmbeõhu. Rohkem teavet selle teema kohta leiate siit.