T 11/1 Classic HEPA Re!Plast kuivtolmuimeja
Väga jätkusuutlik ja hügieeniline.
Jätkusuutlik ja hügieeniline – kaitse tolmu ja mustuse vastu: Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast on valmistatud 60% ulatuses taaskasutatud materjalidest* ning on seetõttu eriti keskkonnasõbralik. Lisaks avaldab see muljet suure imemisvõimsuse, väga tõhusa HEPA 14 filtri, kerge kaalu ja suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega.
*Kõik plastosad, v.a tarvikud.
Tugev! Keskkonna ja puhtuse huvides!
Jätkusuutlikkus ja hügieen, maksimaalne imemisvõimsus ja vastupidavus – T 11/1 Classic HEPA Re!Plast kuivtolmuimeja avaldab muljet igas aspektis. 60% taaskasutatud materjalide kasutamine vähendab oluliselt tootmise energiavajadust ja vähendab väärtuslike toorainete kasutamist. See muudab seadme mitte ainult keskkonnasõbralikuks, vaid ka erakordselt vastupidavaks ja pikaealiseks. Teie usaldusväärne partner tõhusaks puhastamiseks.
See, mis tõesti loeb: hoia ressursse, vähenda jäätmeid
Valmistatud 60% taaskasutatud plastist, aitab T 11/1 Classic HEPA Re!Plast säästa väärtuslikke ressursse ja panustab ökoloogilisse jätkusuutlikkusse. Taaskasutatud plasti kasutamine on vaid üks paljudest jätkusuutlikest lahendustest, millega uuenduslik pereettevõte Kärcher vähendab jäätmeid ja hoiab kokku ressursse. Jätkusuutlikkus on olnud Kärcheri ettevõttestrateegia lahutamatu osa juba aastaid. Siit leiate rohkem teavet Kärcheri jätkusuutlikkuse kohta.
Jätkusuutlik tee täiusliku puhastus tulemuse poole
Eriti keskkonnasõbralik: taaskasutatud materjali sisaldus 60%
Kärcheri T 11/1 Classic HEPA Re!Plast on valmistatud 60% taaskasutatud plastist. See võimaldab kuivtolmuimejal ideaalselt ühendada esteetika, vastupidavuse ja jätkusuutlikkuse, tagades samal ajal igal kasutuskorral kõrge tõhususe.
Väga tõhus ja hügieeniline: HEPA 14 filter
Tänu standardsele HEPA 14 filtrile, mille filtreerimis- ja eraldusvõime on 99,995%, vastab T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ka kõige kõrgematele ohutusnõuetele hügieenitundlikes piirkondades. Filter püüab kinni pisikesed osakesed, sealhulgas viirused, aerosoolid ja mikroobid, mis on vaid mõne mikromeetri suurused ning on sertifitseeritud vastavalt testistandardile DIN EN 1822:2019. See tagab pidevalt kvaliteetse ja puhta väljatõmbeõhu. Rohkem teavet selle teema kohta leiate siit.
Väga vaikne töörežiim: Vaid 61 dB(A)
Vaikne, vaid 61 dB(A) töömüra kaitseb puhastustöötajate kuulmist pikkade töötundide jooksul. Tänu madalale müratasemele sobib T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ideaalselt kasutamiseks müratundlikes piirkondades ning öötööks.
Nutikad lahendused – mida enamat võiks tahta?
Jätkusuutlik toote disain
Suurepärane puhtus! Kaasaegne ja uuenduslik disain peenes mustas toonis, mille materjalist 60% on taaskasutatud plast*, toetab säästlikke ja kulutõhusaid puhastusrakendusi. T 11/1 Classic HEPA Re!Plast tolmuimeja väljatöötamisel on suurepärane kvaliteet ja funktsionaalsus optimaalselt kombineeritud keskkonnasõbraliku ja esteetilise disainiga ning suure taaskasutatud materjalide osakaaluga.
*Kõik plastosad, välja arvatud tarvikud.
Hügieeniline ja turvaline HEPA 14 filter
HEPA 14 filter, mis on sertifitseeritud vastavalt testistandardile DIN EN 1822:2019, tagab kõrgeimad ohutusnõuded hügieenitundlikes piirkondades. Tänu suurele filtreerimis- ja eraldusvõimele (99,995%) püüab see kinni isegi kõige väiksemad osakesed, nagu viirused, aerosoolid ja mikroobid, mille suurus on vaid mõni mikromeeter – tagades pidevalt kvaliteetse ja puhta väljatõmbeõhu.
Tugev, vastupidav ja kuluefektiivne
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast avaldab muljet tugevuse, vastupidavuse ja suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega, tagades kõrge efektiivsuse. Tugev kaitseraud kaitseb seadet põrutuste ja löökide eest, pikendades selle tööiga. Lisaks on see kuivtolmuimeja erakordselt hästi juhitav: suured rattad ja vastupidavad pöördrattad tagavad sujuva liikumise ning kallutuskindluse.
Integreeritud tarvikute hoiustamine
Kaasasolevad tarvikud saab seadmel hoiustada, mis muudab T 11/1 Classic HEPA Re!Plast tolmuimeja lihtsasti transporditavaks. Toitekaabel kinnitatakse kiiresti ja turvaliselt kaablihoidikule, vähendades komistamisohu riski. Parkimisasend võimaldab põrandaotsiku mugavat hoiustamist tolmuimeja küljes.
Eriti kerge ja ergonoomiline
Tänu väikesele kaalule saab Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast tolmuimejat koos tarvikutega hõlpsasti ühe käega transportida üle astmete ja treppide, kasutades ergonoomilist kandesanga. Ka pikemaajalised koristustööd on selle kerge kuivtolmuimejaga mugavalt teostatavad.
Made by professionals for professionals: Your specialist for demanding tasks
Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast sobib suurepäraselt erinevateks puhastustöödeks – olgu tegemist kõvade või tekstiilipindade regulaarse hooldusega. Tänu keskkonnasõbralikule kontseptsioonile, mis sisaldab 60% taaskasutatud materjale, ja üliefektiivsele HEPA 14 filtrile, on see kuivtolmuimeja ideaalne valik ka kõrgete hügieeninõuetega professionaalseteks puhastusrakendusteks.
Hoonete hooldusteenused
● Professionaalne kõvade ja tekstiilipindade puhastus
● Kasutamine tüüpilistes piirkondades nagu vastuvõtud, kontorid, koosoleku- ja seminariruumid
● Mitmekülgne kasutus kõrgete hügieeninõuetega kohtades – tänu HEPA 14 filtrile