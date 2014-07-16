Vaipade puhastamine
Vaiba puhastamine on õige Kärcheri tootega lihtne
Tekstiilipuhastaja – põhjalikuks puhastamiseks
Kärcheri tekstiilipuhastajad tagavad põhjaliku puhtuse vaiba sügavaimates kiududes. Puhastusvahend pritsitakse survega sügavale vaiba sisse ja tõmmatakse koos lahustunud mustusega välja, eemaldades efektiivselt õli, mustuse ja lõhnad.
Tekstiilipesuri tööpõhimõte
Puhastamise ajal pihustatakse puhastusvahendit sisaldav vesi puhastavale pinnale ja imetakse koos mustusega kohe jälle välja.
Hügieeniliselt puhas
Kärcheri tekstiilipuhastajad sobivad ideaalselt nii allergikutele kui ka kodudele, kus on lemmikloomad.
Novaatorliku veefiltri tehnoloogiaga tolmuimejad
Erinevalt tavalistest filtrikotiga tolmuimejatest, põhineb uus veefiltriga tolmuimeja DS 5.800
vee loomulikul võimsusel, pööreldes filtris suure kiirusega.
Üles imetud mustus läbib keerleva vee ja filtreeritakse õhust tõhusalt välja ning seotakse
veega. Tulemus: ülimalt värske ja puhas heitõhk.
Nõuandeid vaiba puhastamiseks
Miks peaks vaipa puhastama?
Korrapärane puhastamine (hoolduspuhastus, vahepealne puhastamine ja sügavpuhastus) hoiab teie vaiba väljanägemist, suurendab selle eluiga ja tagab hügieenilisuse. Arvestades, et vaibal ei ole ainult nähtav, pindmine mustus, vaid mustus on ka sügaval kiududes, ei ole selle puhastamise vajadus alati silmaga koheselt nähtav. Mustuse korrapärane eemaldamine ja plekkide põhjalik töötlemine on väga oluline.
Vaipade sügavpuhastamiseks kasutatakse tekstiilipesurit. Selleks soovitame Kärcheri tekstiilipesurit koos puhastusvahenditega RM 769 ja 760.
Nii peaks toimima vaipade sügavpuhastuseks:
- Eelpesu: kõigepealt pritsige eelseadistatud rõhul otsikuga ja 10 cm kauguselt vesi ja puhastusvahend (puhastuslahus) puhastatavale pinnale. Laske puhastusvahendil umbes 10 minutit toimida.
- Põhipesu: nüüd liikuge põrandaotsikuga üle vaiba ja laske puhastusvahendil sisse töötada. Lahustunud mustus imetakse üles kas kohe või järgmise toimingu käigus.
- Loputamine: seejärel loputage puhta veega ja imege välja puhastuslahus koos mustusega, kasutades selleks imemisotsikut.
- Imemine: kui vaip on kuiv, imege põhjalikult, kasutades vaiba tolmuimejat.
Sobivad seadmed ja lisatarvikud
Tekstiilipesurid
Põhjalik puhtus sügavaimates kiududes.
Vaibapesur
Viimistluspuhastus.
Veefiltriga tolmuimejad
Tänu veefiltrile filtreeritakse õhust välja 99,9% kõikidest osakestest.