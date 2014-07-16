Vaipade puhastamine

Nõuandeid vaiba puhastamiseks

Miks peaks vaipa puhastama?

Korrapärane puhastamine (hoolduspuhastus, vahepealne puhastamine ja sügavpuhastus) hoiab teie vaiba väljanägemist, suurendab selle eluiga ja tagab hügieenilisuse. Arvestades, et vaibal ei ole ainult nähtav, pindmine mustus, vaid mustus on ka sügaval kiududes, ei ole selle puhastamise vajadus alati silmaga koheselt nähtav. Mustuse korrapärane eemaldamine ja plekkide põhjalik töötlemine on väga oluline.

Vaipade sügavpuhastamiseks kasutatakse tekstiilipesurit. Selleks soovitame Kärcheri tekstiilipesurit koos puhastusvahenditega RM 769 ja 760.

Nii peaks toimima vaipade sügavpuhastuseks: