Terrassi pesemine

Võitmatud jõujaamad – survepesurid Kärcherilt

Alates juhtmekonksust kuni praktilise voolikurullini ja kummist kõrgsurvevoolikuni, K 7 sarja seadmed pakuvad mitmeid arukaid detaile, mis teevad puhastamisee lihtsamaks, isegi kui tegu on väga suure mustusega.

Iga kodu ja aia omanik, kes on proovinud suurt mustust sillutatud teerajalt ära pritsida, teab, kui piiratud ja nõrk on aiavoolikute puhastusjõudlus.

Survepesuri puhastusvõimsus seevastu on märkimisväärselt kõrgem, kui aiavooliku oma. Olgu need siis autod, sammaldunud aiarajad, terrassid, rull aknaluugid, mustad vaadid või paadid, kõike on võimalik puhastada kiirelt ja lihtsalt.

Kõrgsurve eest ei ole pääsu segi kõige tõrksamal mustusel.

Meie T-Racer terrassipuhastaja tagab isegi suurte pindadeloptimaalsed puhastustulemused õrnatoimeliselt. Reguleeritava kõrgusega propellerid ja kahe kõrgsurveotsiku novaatorlik kombinatsioon loob hõljuki efekti, mis võimaldab T-Raceril hõljuda maapinna kohal.

Seade tagab suurema puhastusjõudluse ja ühtlased puhastustulemused. Korpus ei lase peaaegu ühetegi veepiiska välja, kaitstes nii teid kui teie seinu pritsmete eest.