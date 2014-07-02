PS 40 Survepesuri pinnapuhastushari
Pinnapuhastushari PS 40 koos kolme integreeritud kõrgsurvedüüsiga. Võimas puhastus eemaldab tõrksa mustuse pindadelt kiiresti ja hõlpsasti. Ideaalne treppide ja erinevate servade puhastamiseks.
Kolme integreeritud kõrgsurvedüüsi ja kummiraakliga pinnapuhastushari PS 40 on võimsam kui tavaline käsihari. Kõrgsurve abil eemaldab võimas hari tõrksa mustuse pindadelt kiiresti ja lihtsalt. Pinnapuhastushari PS 40 sobib ideaalselt treppide, siseõuede, fassaadide, garaažide, rõdude, seinte, jalgradade ja sissesõiduteede puhastamiseks. Ideaalne treppide ja erinevate servade puhastamiseks. Sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K2–K7 survepesurite mudelitega.
Omadused ja tulu
Kolm integreeritud kõrgsurvedüüsi
- Tõrksa mustuse eemaldamiseks erinevatelt pindadelt
Integreeritud kummiraakel
- Jääkvee kiire eemaldamine
Kompaktne disain
- Ideaalne nurkade ja servade pritsmevabaks puhastuseks
Võimas puhastus kõrgsurve abil
- Tõrksa mustuse eemaldamiseks erinevatelt pindadelt
Kombinatsioon kõrgsurvejoast ja harja enda survest
- Võrrales tavalise harjaga puhastab eriti tõhusalt.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|744 x 303 x 759
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Trepid
- Terrass
- Fassaad
- Garaaž
- Aia- ja kivimüürid
- Rõdu
- Rajad
- (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed