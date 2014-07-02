Kolme integreeritud kõrgsurvedüüsi ja kummiraakliga pinnapuhastushari PS 40 on võimsam kui tavaline käsihari. Kõrgsurve abil eemaldab võimas hari tõrksa mustuse pindadelt kiiresti ja lihtsalt. Pinnapuhastushari PS 40 sobib ideaalselt treppide, siseõuede, fassaadide, garaažide, rõdude, seinte, jalgradade ja sissesõiduteede puhastamiseks. Ideaalne treppide ja erinevate servade puhastamiseks. Sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K2–K7 survepesurite mudelitega.