Auto pesemine väljastpoolt

Survepesurid teevad puhastamise lihtsaks.

Kes tahaks veeta puhastamise peale mitmeid tunde? Oma aja veetmiseks on olemas palju nauditavamaid võimalusi. Kuid Kärcheri survepesurid võivad isegi puhastamise muuta lõbusaks. Kõrgekvaliteetsed, mugavad ja võimsad seadmed eemaldavad isegi kõige tõrksama ja koorikuga kaetud mustuse sekundite jooksul – kiirelt, lihtsalt ja pingutusteta, ainult nupuvajutusega. Ja te ei pea isegi oma käsi mustaks tegema. Enam lihtsamaks minna ei saa.

Lihtne sõidukite puhastamine

Briljantne sära – kiiremini kui kunagi varem: Kolm ühes autošampoon tagab kõiki tüüpi sõidukite optimaalse puhastamise ja hoolduse. Aktiivne mustuse eemaldaja eemaldab tõrksa õlise ja rasvase mustuse pingutusteta. Kiirkuivav koostis muudab tüütu sõidukite poleerimise lihtsaks. Ja ultra-läike koostisosa annab sõidukitele täiusliku sära.

Puhastamise uus generatsioon

Revolutsiooniline elektrihari WB 150 on esimene kõrgsurve puhastushari! Elektrihari puhastab kõik välispinnad kiirelt, tõhusalt ja õrnalt. Elektriharjaga saab ka tundlikke pindasid, nagu autovärv, puhastada õrnalt ja tõhusalt.