Auto pesemine
Auto pesemine väljastpoolt
Survepesurid teevad puhastamise lihtsaks.
Kes tahaks veeta puhastamise peale mitmeid tunde? Oma aja veetmiseks on olemas palju nauditavamaid võimalusi. Kuid Kärcheri survepesurid võivad isegi puhastamise muuta lõbusaks. Kõrgekvaliteetsed, mugavad ja võimsad seadmed eemaldavad isegi kõige tõrksama ja koorikuga kaetud mustuse sekundite jooksul – kiirelt, lihtsalt ja pingutusteta, ainult nupuvajutusega. Ja te ei pea isegi oma käsi mustaks tegema. Enam lihtsamaks minna ei saa.
Lihtne sõidukite puhastamine
Briljantne sära – kiiremini kui kunagi varem: Kolm ühes autošampoon tagab kõiki tüüpi sõidukite optimaalse puhastamise ja hoolduse. Aktiivne mustuse eemaldaja eemaldab tõrksa õlise ja rasvase mustuse pingutusteta. Kiirkuivav koostis muudab tüütu sõidukite poleerimise lihtsaks. Ja ultra-läike koostisosa annab sõidukitele täiusliku sära.
Puhastamise uus generatsioon
Revolutsiooniline elektrihari WB 150 on esimene kõrgsurve puhastushari! Elektrihari puhastab kõik välispinnad kiirelt, tõhusalt ja õrnalt. Elektriharjaga saab ka tundlikke pindasid, nagu autovärv, puhastada õrnalt ja tõhusalt.
Auto puhastamine seestpoolt
Tooted autode puhastamiseks seestpoolt
Multifunktsionaalsed tolmuimejad on ideaalsed autode sisemuse puhastamiseks. Kõikehõlmav lisatarvikute komplekt kõikideks puhastusülesanneteks autos, sealhulgas autopakiruumist, jalaruumist, armtuurilt, istmetelt, külgtaskutest, jalamattidelt jne tolmu imemine, muudab auto sisemuse puhastamise lihtsaks. Nõuanne jalamattide puhastamiseks: isegi kuivanud mustust on lihtne puhastada kasutades Kärcheri kõvade harjastega imuharja.
Autoistmete puhastamine Kärcheri tekstiilipuhastajaga.
Kärcheri tekstiilipuhastaja tagab autoistmete põhjaliku puhtuse sügavaimates kiududes. Puhastusvahend pihustatakse sügavale polstrisse surve abil ja imetakse välja koos lahustunud mustusega. Eemaldab tõhusalt õli, mustuse ja lõhnad.
Sobivad seadmed ja lisatarvikud
K 5 Premium Home survepesur
Kasutamiseks aeg-ajalt ja mõõduka tasemega mustuse korral.
Elektrihari
Tundlike pindade pritsmevabaks puhastamiseks.
MV 4 multifunktsionaalsed tolmuimejad
Eemaldab igat tüüpi mustuse.
Auto salongi puhastuskomplekt
Lisatarvikute komplekt kõikideks puhastusülesanneteks auto sees.