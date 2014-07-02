Pesuhari WB 150 on ideaalne tundlike pindade pritsmevabaks puhastamiseks (näiteks autode või mootorrataste värvitud pinnad, klaas, talveaiad, garaažiuksed, aknaluugid ja -katted, aiamööbel, jalgrattad). Uuenduslik pesuhari, millel on kaks pöörlevat lehvikjoaga düüsi, on samaaegselt võimas ja õrnatoimeline. Uus, pehme pesuhari üllatab kõrgsurvejoa ja harja enda surve tõhusa kombinatsiooniga. Pesuharja Power Brush kasutamine aitab säästa energiat ja vett ning ka kuni 30% aega. Kõrgsurvejoa kasutamine koos harjaga on kiire, tõhus ja vaevatu ning tagab veelgi puhtamad kodud ja aiad. Sobib kõigi Kärcheri K2–K7 klassi kõrgsurvepesuritele.