WB 150 puhastushari
Pesuhari WB 150 tundlike pindade pritsmevabaks puhastuseks. Kõrgsurvejoa ja harja surve tõhus kombinatsioon säästab energiat, vett ja kuni 30% teie aega.
Pesuhari WB 150 on ideaalne tundlike pindade pritsmevabaks puhastamiseks (näiteks autode või mootorrataste värvitud pinnad, klaas, talveaiad, garaažiuksed, aknaluugid ja -katted, aiamööbel, jalgrattad). Uuenduslik pesuhari, millel on kaks pöörlevat lehvikjoaga düüsi, on samaaegselt võimas ja õrnatoimeline. Uus, pehme pesuhari üllatab kõrgsurvejoa ja harja enda surve tõhusa kombinatsiooniga. Pesuharja Power Brush kasutamine aitab säästa energiat ja vett ning ka kuni 30% aega. Kõrgsurvejoa kasutamine koos harjaga on kiire, tõhus ja vaevatu ning tagab veelgi puhtamad kodud ja aiad. Sobib kõigi Kärcheri K2–K7 klassi kõrgsurvepesuritele.
Omadused ja tulu
Kombinatsioon kõrgsurvejoast ja harja enda survest
- Säästab 30% aega, energiat ja vett
Kompaktne disain
- Ideaalne väikeste alade või raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks
Pöörlev lapik jugaotsik
- Paremad puhastustulemused
Kate
- Pritsmevaba puhastus.
Pehme harjapea
- Puhastab tundlikud pinnad õrnalt
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|392 x 222 x 211
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Mootorrattad ja rollerid
- Garaažiuksed
- Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
- Aknad ja klaaspinnad
- Rulood
- Haagissuvilad / matkaautod
- Aia mänguasjad
Lisatarvikud
