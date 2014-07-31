Puurimine, pühkimine, tolmuimemine
Tolmuvaba puurimine
DDC 50 puurimistolmu püüdjaga, Kärcheri puhastusprofessionaalidelt, saab puurida tolmu tootmata. Te ei vaja appi teist inimest ja lisatarvikuid või seadmeid, nagu tolmuimeja. DDC 50 saab kasutada iga puuriga (maksimaalne puuri läbimõõt 10 mm) ja võimaldab teil töötada nii vasaku kui ka parema käega, kõikidel levinumatel siseseinte pindadel.
See töötab nii:
- Eesmärk: kui te olete märkinud koha, mida soovite puurida, asetage lihtsalt DDC 50 oma puurile ja asetage puur märgitud kohale.
- Vajutage: vajutage DDC 50 seinale – kui vaakumi hoidmise funktsioon algab, imeb seade ennast puurimisprotsessi ajal ise seinale.
- Puurimine: DDC 50-ga puurimine ei saa enam lihtsamaks minna. Seade jääb kindlalt seinale ja teil on mõlemad käed puurimiseks vabad.
- Eemaldage: puurimise lõpetamisel lihtsalt vabastage ventilatsiooninupu abil vaakum ja eemaldage DDC 50 seinalt. Puurimise piirkond on puhas ja kõik tolm on kinni püütud.
- Tühjendage: avage DDC 50 ja tühjendage see kinnipüütud puurimistolmust. Järelpuhastus ei ole vajalik.
Pühkige kiiresti ja mugavalt
Väikeste tolmu koguste korral ei ole alati vaja tolmuimajat. Uus elektrihari K55 on kiire, mugav ja puhastab põhjalikult. Juhtmevaba ja akutoitel, alati käepärast ja tänu selle kergusele, mugav kasutada. Intelligentne disain võimaldab pühkida kuni 1 mm kaugusele seinast. Te võite prügikühvli- ja harja ära unustada.
- Harja võib puhastamiseks eemaldada või asendada lihtsa liigutusega.
- Aku on eemaldatav ja välispidiselt laetav. Lisaakuga (spetsiaalne lisatarvik) saate puhastada seisakuteta.
- Tänu külgmistele harjadele, on K55 Plus elektriharjaga võimalik puhastada kuni 1 mm kauguselt seinast.
- Suure pühkmekonteineri saab kiirelt ja mugavalt eemaldada ja tühjendada.
Multifunktsionaalsed tolmuimejad
Kõige võimsam multifunktsionaalne tolmuimeja üldse.
Kärcheri universaalsetel multifunktsionaalsetel tolmuimejatel on väljapaistev imemisvõimsus ja need on eeskujulikult energiatõhusad, neid võib kasutada igal poo ja need paistavad silma uue filtri asendamise tehnolooga ning spetsiaalselt välja töötatud lisatarvikutega.
Olgu see siis kuiv, märg, jäme- või peentolm: Kärcheri multifunktsionaalsed tolmuimejad tagavad optimaalse tolmu imemise igal ajal, tagades täiuslikud puhastustulemused igal pool. Lühidalt: Kärcher pakub õige lahenduse vastavalt igale nõudmisele – nii juhuslikuks kui ka intensiivseks kasutmiseks.
Tänu spetsiaalsetele energiasäästlikele mootoritele ning seadmete ja lisatarvikute energia-optimeeritud konstruktsioonile on Kärcheri multifunktsionaalsed tolmuimejad märkimisväärselt võimsamad, kui nende eelkäijad ja lisaks ka kõige tugevama imemisjõuga seadmed Kärcherilt tarbijaturule aegade jooksul.
Eeliste ülevaade: optimaalne tolmu sissevõtt, märkimisväärne aja kokkuhoid, mitmekülgsus.
Novaatorliku filtri vahetamise tehnoloogia abil, saadaval kesk- ja tippklassi seadmetel, saab filtri eemaldada sekunditega. Lisaks on lame kurdfilter, mis meie professionaalse sarja masinad populaarseks tegi, paigaldatud seadme ülaosas olevasse filtrikasti, mis võimaldab filtri eriti kiiret vahetamist kahe lihtsa liigutusega. Lihtsalt avage filtrikassett ja eemaldage filter – tehtud!
Ülevaade eelistest: kiirem ja mugavam filtri eemaldamine, ei mingit kokkupuudet mustusega ja ei mingit mustuse levimist.
Täiesti uute lisatarvikute valikuga, sealhulgas põrandaotsik, torud, imemisvoolik ja käepide, tagavad kõik uued mudelid täiuslikud puhastustulemused ja maksimaalse kasutusmugavuse. Igat tüüpi mustus eemaldatakse kiiresti ja jääkidevabalt.
Ülevaade eelistest: täiuslikud puhastustulemused, maksimaalne mugavus, minimaalsed jõupingutused, maksimaalne liikumisvabadus, mitte mingeid ummistusi, mitte mingeid katkestusi.
Tänu integreeritud filtri puhastamise funktsioonile, saab kõigi MV 5-6 tippseadmete filtreid puhastada kiiresti ja tõhusalt lihtsat filtri puhastusnupu vajutusega. See tähendab, et imemisvõimsus taastatakse isegi kõige keerulisemate kodupuhastamise ülesannete täitmisel. Kiire ülevaade eelistest: puudub vajadus käsitsi puhastamiseks, puudub kontakt mustusega, kiire imemisvõimsuse taastamine.
Sobivad seadmed ja lisatarvikud
DCC 50
Tolmu imemine pärast puurimist – minevik.
Juhtmevaba elektrihari
Natuke mustust? Ei ole probleem. Kärcheri elektriharjad puhastavad silmapilkselt.
Multifunktsionaalsed tolmuimejad
Kõige võimsam multifunktsionaalne tolmuimeja üldse.