Puurimine, pühkimine, tolmuimemine

Multifunktsionaalsed tolmuimejad

Kõige võimsam multifunktsionaalne tolmuimeja üldse.

Kärcheri universaalsetel multifunktsionaalsetel tolmuimejatel on väljapaistev imemisvõimsus ja need on eeskujulikult energiatõhusad, neid võib kasutada igal poo ja need paistavad silma uue filtri asendamise tehnolooga ning spetsiaalselt välja töötatud lisatarvikutega.

Olgu see siis kuiv, märg, jäme- või peentolm: Kärcheri multifunktsionaalsed tolmuimejad tagavad optimaalse tolmu imemise igal ajal, tagades täiuslikud puhastustulemused igal pool. Lühidalt: Kärcher pakub õige lahenduse vastavalt igale nõudmisele – nii juhuslikuks kui ka intensiivseks kasutmiseks.