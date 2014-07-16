Auruga puhastamine
Kasutusvõimalused
Meie aurupesuritel on mitmesuguseid kasutusvõimalusi: lisaks puhastamisele, pakuvad need ka väljapaistvaid tulemusi triikimisel ja kangaste hooldamisel. Siit leiate mitmesuguseid auru kasutamise võimalusi ja üllatuda võimaluste rohkuse üle:
Põrandate puhastamine
Vahepealseks ja järelpuhastuseks, kasutage palun lappi, mida on võimalik tihedalt üle põranda otsiku tõmmata. Eriti põhjalikuks puhastamiseks võite kasutada ka mikrokiudlappi (spetsiaalne lisatarvik).
Pärast auru vabastamist liigutage otsikut kiiresti edasi-tagasi; te ei pea auru pidevalt vabastama. Pragude puhastamiseks, peaksite otsikut liigutama nii täisnurga all kui ka
diagonaalselt prao suhtes.
Tolmu imemine:
Me soovitame põrandad enne aurupesu tolmuimejaga puhastada. Kasutage laminaatpõrandatel ainult siis, kui olete veendunud, et see on paigaldatud ja liimitud professionaalselt.
Laminaatpõrandate puhastamine
Poole auru hulgaga võite puhastada laminaatpõrandaid või lakitud parkettpõrandaid (mitte õlitatud või vahatatud!). Auru hulka reguleeritakse käepidemest. Kasutage kahte lappi (= 4 kihti), nii et auru otsene kontakt pinnaga oleks nii vähene kui võimalik. Ärge rakendage auru liiga kaua ühele kohale, põrand ei tohiks väga märjaks saada. Vähene jääkniiskuse hulk kuivab kiiresti ja triipudeta.
Nõuanne:
Me soovitame põrandad enne aurupesu tolmuimejaga puhastada. Kasutage laminaatpõrandatel ainult siis, kui olete veendunud, et see on paigaldatud ja liimitud professionaalselt.
Vannitubade ja tualettide puhastamine
Hetkega täiuslikult puhas: seinaplaatide, klaasi ja peeglipindade, furnituuride, pragude, kitsaste vahede ja muu puhastamiseks.
Katlakivi ja seebijäägid
Isegi tõrksad katlakivi ja seebijäägid saab abrasiivse lapiga lihtsalt eemaldada (mikrokuid vannitoalappide komplekt)
Furnituuride puhastamine
- Kroomist või roostevabast terasest furnituuride kriimustamise vältimiseks kasutage ainult detailiotsikut. Hoidke seda puhastatava eseme lähedal ja oodake kuni katlakivi laguneb. Kui see ikka ei lõhene või on ebamugavas kohas, võib otsikule sobitada harja. Piirkonna hõõrumise ajal kasutage ka võimsaid aurupuhanguid. Furnituuride puhastamine.
- Kui rasv on pinnal juba pikemat aega olnud, on tugev hõõrumine ja vajutamine ainuke lahendus. Seda tehes tuleb alati ka auru lasta.
- Rasv akumuleerub aeglaselt lapile. Seetõttu tuleb lappi aegajalt vahetada.
- Triipudeta tulemuseks poleerige puhastatud pinnad kollase mikrokiudlapiga.
- Isegi tõrksat, kuivanud mustust saab eemaldada kasutades otsest auru ja jõulist küürimist.
- Katlakivijääkide paksemad kihid tuleks kõigepealt kasta äädika või sidrunimahlaga ja lasta imenduda.
- Lisaks hoiab korrapärane aurutamine ära katlakivijääkide tekkimise tulevikus.
Akende ja peeglite puhastamine
- Enne esmakordset pesemist auruga, teostage sügavpuhastus. Pühkige kogu pind aurulapiga ja käsiotsikuga. Nõuanne talveks: soojendage külmad aknaklaasid eelnevalt umbes 5 cm kauguselt.
- Seejärel lisage aur klaasi pinnale ülevalt alla, kasutades selleks detailiotsikut.
- Kaapige kondenseerunud vesi kummiraaklit kasutades mitme tõmbega allapoole. Triipude vältimiseks kuivatage kummiraaklit aegajalt lapiga.
- Kui pärast kummiraakli kasutamist jäävad aknaklaasile mõned tilgad – ei ole probleemi. Need võib lapiga lihtsalt ja triipudeta ära pühkida.
Plaatide vahed
- Detailiotsik sobib keraamiliste plaatide vahede suunatud puhastamiseks, vajadusel võib ühendada ümmarguse harja.
- Isegi tõrksat, kuivanud mustust saab eemaldada kasutades otsest auru ja jõulist küürimist.
- Pärast auruga puhastamist võib pinna lapiga kuivaks hõõruda. Märkus: silikoonile tohib auru rakendada ainult lühikest aega, vastasel korral kahjustab see materjali.
Rasvaste jääkide eemaldamine
- Roostevaba teras on viimane mood, kuid see näeb hea välja ainult ilma rasvaste jääkideta. Eriti head tulemused on võimalik saavutada köögi mikrokiud puhastuslappide komplektis olevate pehme veluurkatte ja kollase mikrokiud puhastuslapiga (spetsiaalsed lisatarvikud).
- Kui rasv on pinnal juba pikemat aega olnud, on tugev hõõrumine ja vajutamine ainuke lahendus. Seda tehes tuleb alati ka auru lasta.
- Rasv akumuleerub aeglaselt lapile. Seetõttu tuleb lappi aegajalt vahetada.
- Triipudeta tulemuseks poleerige puhastatud pinnad kollase mikrokiudlapiga.
Pliitide ja ahjude puhastamine
- Klaas-keraamilised pliidiplaadid on paljude puhastusmeetodite jaoks probleemsed – kuid mitte aurupuhastitele. Roostevabast terasest spiraalnuustikud kinnitatakse ümmarguse harja külge. Need on saadaval igas kodutarvete poes.
- Auru kasutamisel ei ole vaja muretseda kriimustuse pärast klaasist pliidipinnal. Aur moodustab puhastamise ajal määrdetaolise kihi. Vahesid ja pliidiraudade ääri saab puhastada detailiotsikuga ja ilma katteta ümarharjaga (otsikule kinnitatud ümar hari).
Värskendage riideid
Isegi riiete värskendamine on lihtne, kasutades täiendavat riieteotsikut. Integreeritud riidepuhastusrull eemaldab juuksed ja niidid riietelt vaevata. Kardinate ja riiete kortsud saab lihtsalt sirgeks, ilma et peaksite riided triikimislauale asetama. Ka lõhnad on võimalik usaldusväärselt eemaldada. Vabanemine suurest koormast!
Aur on naturaalne ja põhjalik
Lihtne, bioloogiliselt puhas ja keskkonnasõbralik: auruga puhastamine on kõige loomulikum viis puhastamiseks – ja järelikult ideaalne alternatiiv tavalistele puhastusmeetoditele. Meie aurupesurid pakuvad mitmesuguseid kasutusvõimalusi. Lisaks puhastamisele, pakuvad need ka väljapaistvaid tulemusi triikimisel ja kangaste hooldamisel. Auru kasutamine säästab teile väärtuslikku aega, mida saate kasutada millekski muuks. Aurujõu kasutamine suurte ja väikeste majapidamisülesannete täitmisel ei saa olla lihtsam.
Kuidas auruga puhastamine meie elu lihtsamaks teeb?
Kaua aega enne, kui esimesed inimesed isegi mõtlesid puhtusele, eraldus auru vulkaanidest ja geisritest. Kuid alles 1700. aastal saabus aeg, kui auru jõudu hakati kasutama praktiliselt. Auruga puhastamine on aurujõu kaasaaegne kasutusala.
Miks on auruga puhastamine keskkonnasõbralik?
Üsna lihtne: auruga puhastamisel ei kasutata mingeid kemikaale. Aurujõu ja soojuse kombinatsioon on piisav, et lõhustada tõrges mustus, tehes puhastusvahendite kasutamise üleliigseks. See hoiab nii elu aluseks olevat vett, kui ka teie majapidamise eelarvet.
Auruga puhastamine vabastab koormast looduse ja selle ressursid ning ka muud aspektid. Näiteks ei ole enam vajalik puhastusvahendite pakendite kahjutustamine, säästes täiendavalt ressursse ja energiat.
Veel enam, vee kasutamine on auruga puhastamise puhul eriti ökonoomne: ühest ainsast liitrist kraaniveest saab tootja 1700 liitrit auru! Sllest piisab umbes 20. minutiliseks auruga pesemiseks – küllalt väiksema korteri puhastamiseks. Kuna elektrit on vaja ainult vee soojendamiseks, siis on ka energiakulu minimaalne.
Miks on auruga puhastamine tervislikum?
Auruga puhastamine kaitseb teid ja teie perekonda. Erinevalt puhastusvahenditest ei jäta kondenseerunud aur puhastatud pindadele potentsiaalseid allergiaid esilekutsuvaid jääke. See on eriti oluline väikelastele, kellele meeldib asju suhu panna. Tänu aurule ei ole enam probleemiks vale puhastusvahendi kasutamisest põhjustatud õnnetusjuhtumid, nahaärritus või muud negatiivsed tervisemõjud.
Allergikud saavad samuti kergendatult hingata. Kuna aur seob tolmu ja ei erita seetõttu õhku allergeene (nagu näiteks tolmulestad ja nende eritised), paraneb märkimisväärselt õhu kvaliteet. Lõpetuseks, auruga puhastamine vähendab ka füüsilist pingutamist, kuna aur teeb töö teie eest.
Avastage vesi, kui uus puhastusvahend
Miks on aurul nii tugev puhastustoime?
Auruga puhastamise saladus peitub aurupuhangu ja kuumuse kombinatsioonis. Lisaks mustuse lihtsamale puhastamisele, pääsete palju kergemini juurde ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse ja seetõttu puhastada oluliselt põhjalikumalt. Ja täiesti ilma kemikaalideta! Erijuhtudel võib aurupuhastusjõule lisada mehaanilise puhastamise, näiteks harja või lapi. Lisaks sellele ei jäta meie seadmed maha katlakivi jääke ega triipe, kuna auru tootmine eemaldab veest mineraalid.
Miks on auruga puhastamisel kõik palju kiirem ja lihtsam?
Aur tähendab kiirust. Isegi tõrges mustus ja õli lahustatakse ja eemaldatakse auruga sekundite jooksul. Aega nõudev küürimine ei ole tavaliselt vajalik. Aur säästab teie aega isegi triikimisel – pesu ei vaja lisaniiskust ja kortsud eemaldatakse märkimisväärselt kiiremini.
Ja võib olla on kõige parem see, et erinevate puhastusülesannete täitmiseks vajate ainult ühte masinat, mis teeb kõike: aurupesurit. See jätab teile rohkem aega oluliste asjade jaoks elus.
Kuidas aurupesur töötab?
Aurupesur töötab samal põhimõttel nagu kiirkeedupott. Vesi kuumutatakse hermeetilises katlas kuni keemiseni, luues auru. Sõltuvalt seadmest kulub selleks üks kuni kuus minutit liitri kohta.
Nõuanne: Aur moodustub paremini, kui paak ei ole täiesti täis. Vastasel juhul on see liiga märg ja liguneb liiga kiiresti sisse. Kui vesi keeb, väljutatakse aur mõõdetud kogustes aurupüstoli kaudu. Mida kõrgem aurusurve, seda kiiremini aur vallandub ja seda parem on mustuse lõhustamise jõud. Tegelikult päris lihtne. Nõuanne: Soe vesi kiirendab kuumutamisprotsessi. Aurusti rõhk ulatub sõltuvalt seadme tüübist kuni 4 baarini.
Hea teada:
Kärcheri aurpesurid vastavad kõikidele ohutusega seotud nõuetele. Seda kinnitavad TÜV ja rahvusvaheliste katsekeskuste sertifikaadid. Elektrit juhtivad osad on loomulikult mõista pritsmekindlad.
7 head põhjust auruga puhastamiseks:
- Aur on keskkonnasõbralik – see ei kasuta mingeid puhastusvahendeid ja on madala veetarbega.
- Aur tagab hügieenilise puhtuse – isegi raskesti ligipääsetavates kohtades.
- Aur puhastab jõupingutusteta – unustage küürimine ja poleerimine.
- Aur on tervislikum – ei vaja puhastusvahendeid.
- Aur on mitmekülgne – seda võib kasutada köögis, vannitoas või akendel, nagu ka triikimiseks ja kangastel.
- Aur säästab aega – puhastamine on auruga kiirem.
- Aur säästab raha – kuna puhastusvahendid ei ole vajalikud.