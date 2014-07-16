Aur on naturaalne ja põhjalik

Lihtne, bioloogiliselt puhas ja keskkonnasõbralik: auruga puhastamine on kõige loomulikum viis puhastamiseks – ja järelikult ideaalne alternatiiv tavalistele puhastusmeetoditele. Meie aurupesurid pakuvad mitmesuguseid kasutusvõimalusi. Lisaks puhastamisele, pakuvad need ka väljapaistvaid tulemusi triikimisel ja kangaste hooldamisel. Auru kasutamine säästab teile väärtuslikku aega, mida saate kasutada millekski muuks. Aurujõu kasutamine suurte ja väikeste majapidamisülesannete täitmisel ei saa olla lihtsam.

Kuidas auruga puhastamine meie elu lihtsamaks teeb?

Kaua aega enne, kui esimesed inimesed isegi mõtlesid puhtusele, eraldus auru vulkaanidest ja geisritest. Kuid alles 1700. aastal saabus aeg, kui auru jõudu hakati kasutama praktiliselt. Auruga puhastamine on aurujõu kaasaaegne kasutusala.

Miks on auruga puhastamine keskkonnasõbralik?

Üsna lihtne: auruga puhastamisel ei kasutata mingeid kemikaale. Aurujõu ja soojuse kombinatsioon on piisav, et lõhustada tõrges mustus, tehes puhastusvahendite kasutamise üleliigseks. See hoiab nii elu aluseks olevat vett, kui ka teie majapidamise eelarvet.

Auruga puhastamine vabastab koormast looduse ja selle ressursid ning ka muud aspektid. Näiteks ei ole enam vajalik puhastusvahendite pakendite kahjutustamine, säästes täiendavalt ressursse ja energiat.

Veel enam, vee kasutamine on auruga puhastamise puhul eriti ökonoomne: ühest ainsast liitrist kraaniveest saab tootja 1700 liitrit auru! Sllest piisab umbes 20. minutiliseks auruga pesemiseks – küllalt väiksema korteri puhastamiseks. Kuna elektrit on vaja ainult vee soojendamiseks, siis on ka energiakulu minimaalne.

Miks on auruga puhastamine tervislikum?

Auruga puhastamine kaitseb teid ja teie perekonda. Erinevalt puhastusvahenditest ei jäta kondenseerunud aur puhastatud pindadele potentsiaalseid allergiaid esilekutsuvaid jääke. See on eriti oluline väikelastele, kellele meeldib asju suhu panna. Tänu aurule ei ole enam probleemiks vale puhastusvahendi kasutamisest põhjustatud õnnetusjuhtumid, nahaärritus või muud negatiivsed tervisemõjud.

Allergikud saavad samuti kergendatult hingata. Kuna aur seob tolmu ja ei erita seetõttu õhku allergeene (nagu näiteks tolmulestad ja nende eritised), paraneb märkimisväärselt õhu kvaliteet. Lõpetuseks, auruga puhastamine vähendab ka füüsilist pingutamist, kuna aur teeb töö teie eest.