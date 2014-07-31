Auruga triikimine

50% kiirem triikimine

Kärcheri aururõhuga triikimissüsteemiga vähendate triikimisaega poole võrra! Kärcheri triikimislaudadel on auruimamise ja -puhumise funktsioon. Auruimamise funktsioon hoiab pesu paigal, samal ajal kui niiskus välja imetakse. Puhumise funktsioon puhub triigitavat pinda nagu õhupalli. See hoiab isegi delikaatsetel kangastel ära kortsude tekkimise.

Auruga triikimissüsteem SI 2.600 CP on eriti sobiv suurte pesuhulkade triikimiseks ning pakub maksimaalset mugavust. Proovitud ja katsetatud SC 2.600 CB universaalne aurupesur ja AB 1000 aktiivne triikimislaud moodustavad suurepärase meeskonna tippklassi triikimis- ja puhastustulemusteks.