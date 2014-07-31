Auruga triikimine
50% kiirem triikimine
Kärcheri aururõhuga triikimissüsteemiga vähendate triikimisaega poole võrra! Kärcheri triikimislaudadel on auruimamise ja -puhumise funktsioon. Auruimamise funktsioon hoiab pesu paigal, samal ajal kui niiskus välja imetakse. Puhumise funktsioon puhub triigitavat pinda nagu õhupalli. See hoiab isegi delikaatsetel kangastel ära kortsude tekkimise.
Auruga triikimissüsteem SI 2.600 CP on eriti sobiv suurte pesuhulkade triikimiseks ning pakub maksimaalset mugavust. Proovitud ja katsetatud SC 2.600 CB universaalne aurupesur ja AB 1000 aktiivne triikimislaud moodustavad suurepärase meeskonna tippklassi triikimis- ja puhastustulemusteks.
Nõuandeid optimaalseks triikimiseks
- Auruga triikimisel seadke oma aurutriikraud maksimaalsele temperatuurile. Pidev auru väljalase hoiab ära pesu ülekuumenemise – olgu see siis puuvill, siid või linane.
- Spetsiaalse lisatarvikuna saadaolev hästilibisev triikimistald: väldib läikivate laikude tekkimist delikaatsetel ja tumedatel materjalidel (nt linane). Ülekandetrükiga T-särke ei pea enam triikima seestpoolt.
- Aururõhk on nii kõrge, et isegi paksud teksased vajavad triikimist ainult ühelt poolt. Libistage aurutriikrauda aeglaselt üle materjali, rakendades kerget survet ja aurusurve teeb teie eest töö ara.
Aurutriikimissüsteem
Kaks korda paindlikum: triikimine ja aurupuhastus ühes.
Survestatud aurutriikraud
Atraktiivse kollase ja musta disainiga kõrgekvaliteetne survestatud aurutriikraud koos madala takistusega roostevabast terasest tallaga.
Hästilibisev tald
Hästilibisev tald survestatud aurutriikrauale