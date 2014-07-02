Kõrgekvaliteetne aurusurvega triikraud hästilibiseva roostevabast terasest alusplaadiga (kollane/must). Võib kasutada koos Kärcheri aurupesuriga. Pidev aurusurve muudab triikimise lihtsamaks ja poole kiiremaks. Muljetavaldav aurutehnoloogia ja lihtsasti libisev alusplaat võimaldavad hõlpsasti triikida ka kõige keerulisemaid tekstiile. Kärcheri aurusurvega triikraual on nii pideva aurujoa kui ka perioodilise aurujoa funktsioon.