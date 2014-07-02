Aurusurvega triikraud I 6006
Kõrgekvaliteetne aurusurvega triikraud roostevabast terasest alusplaadiga (kollane/must).
Kõrgekvaliteetne aurusurvega triikraud hästilibiseva roostevabast terasest alusplaadiga (kollane/must). Võib kasutada koos Kärcheri aurupesuriga. Pidev aurusurve muudab triikimise lihtsamaks ja poole kiiremaks. Muljetavaldav aurutehnoloogia ja lihtsasti libisev alusplaat võimaldavad hõlpsasti triikida ka kõige keerulisemaid tekstiile. Kärcheri aurusurvega triikraual on nii pideva aurujoa kui ka perioodilise aurujoa funktsioon.
Omadused ja tulu
Auru väljalase alusplaadilt
- Ühtlane auru väljalase alusplaadilt
Pideva aurutamise funktsioon
- Ühtlaselt väljuv aur võimaldab kiirelt ja lihtsalt triikida ka suured tekstiilid, nt laualinad, voodipesu jms
Roostevabast terasest alusplaat
- Lihtsasti libisev triikraud
Auru pidev tekitamine
- Tekstiilide triikimine 50% kiiremini
Auru tekitamine intervallidega
- Suunatud auruväljund
Temperatuuri reguleerimine
- Võib kasutada erinevate kangaste triikimiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Kollane
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|297 x 147 x 180
Kasutusvaldkonnad
- Triikimiseks sobivad rõivad