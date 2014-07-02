Täiuslikud triikimistulemused nii trükipildiga T-särkidel kui ka kallitel pitskangastel. Mittenakkuv, hästilibisev roostevabast terasest alusplaat aurutriikrauale I 6006 hoolitseb teie rõivaste eest ja annab teile triikides hingerahu. Teflonist alusplaat on ideaalne õrnade materjalide, näiteks siidi, voodipesu, musta värvi rõivaste, pitsi ja trükipildiga särkide triikimiseks, lastes neil paista uuena. Ideaalne lahendus probleemivabaks triikimiseks, mille tulemusena ei teki kangastele läikivaid triikimisjälgi.