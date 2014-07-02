Mittenakkuv alusplaat mudelile I 6006
Mittenakkuv hästilibisev roostevabast terasest alusplaat I 6006 aurutriikraua jaoks. Sobib õrnade kangaste, näiteks siidi, voodipesu, musta värvi riiete, pitsist aluspesu ja trükimustriga särkide triikimiseks.
Täiuslikud triikimistulemused nii trükipildiga T-särkidel kui ka kallitel pitskangastel. Mittenakkuv, hästilibisev roostevabast terasest alusplaat aurutriikrauale I 6006 hoolitseb teie rõivaste eest ja annab teile triikides hingerahu. Teflonist alusplaat on ideaalne õrnade materjalide, näiteks siidi, voodipesu, musta värvi rõivaste, pitsi ja trükipildiga särkide triikimiseks, lastes neil paista uuena. Ideaalne lahendus probleemivabaks triikimiseks, mille tulemusena ei teki kangastele läikivaid triikimisjälgi.
Omadused ja tulu
Auru väljutusavad alusplaadil
- Auru optimaalne jaotumine
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|285 x 135 x 19