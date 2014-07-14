Torude puhastamine

Torude puhastamine – uuenduslik süsteemne lahendus Kärcherilt

Vahel ummistub ära ainult üks äravooluala, sageli aga terve äravoolutoru. Arvestades, et olmeabinõud enamasti tööd ära ei tee, saab abi Kärcheri professionaalselt torupuhastajalt.

Kuidas torupuhastaja töötab?

Neli tagasilööki andvat kõrgsurvejuga liigutavad vooliku sujuvalt läbi toru ja puhastavad ummistuse. Pidev märk ja märkerõngas näitavad torus edasiliikumist. Paindlikud, 15 m ja 7,5 m pikkused, kvaliteetsed voolikud on tugevdatud tekstiilpõimetega ning neil on äärmiselt lühike messingust otsik, optimaalselt lihtsaks liikumiseks toru sees. Toru pika tööea tagavad murdumiskaitse ja messingust üleminekud.

Kuna peaks torupuhastamist tegema?

Ebameeldivad lõhnad hakkavad tekkima, sealhulgas vannitoas, siis kui drenaažitorudega on midagi valesti. Lõhn hakkab tekkima vee äravooluava läheduses, kuid võib levida kogu majas. Halvimal juhul on torud nii umbes, et vesi või heitvesi ei voola üldse ära.