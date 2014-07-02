Torupuhastuskomplekt PC 15
Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.
Torupuhastuskomplekt koos ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks. Neli tahapoole suunatud veejuga liigutavad voolikut sujuvalt läbi toru ja kõrvaldavad ummistuse efektiivselt. 15 m kvaliteetne, tekstiiltugevdusega voolik, millel on eriti lühike messingist otsik, mis võimaldab süsteemil torus hõlpsasti liikuda. Voolikul on väändumisvastase muhv ja messingist konnektor, mis tagavad vooliku vastupidavuse. Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes koos kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri K 2–K 7 seeria survepesuritega.
Omadused ja tulu
Eriti lühike messingdüüs
- Liigub lihtsasti läbi toru
Tekstiiltugevdusega voolik
- Paindlik ja vastupidav kvaliteetvoolik
Neli tahapoole suunatud kõrgsurvejuga
- Toruummistuste tõhus ja kiire eemaldamine
Võimas puhastus kõrgsurve abil
- Toruummistuste tõhus ja kiire eemaldamine
Bajonettühendus
- Lihtne kasutada
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pikkus (m)
|15
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|250 x 250 x 80
Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Kasutusvaldkonnad
- Torud
- Allavoolutorud
- Äravoolud
