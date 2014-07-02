Torupuhastuskomplekt PC 15

Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.

Torupuhastuskomplekt koos ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks. Neli tahapoole suunatud veejuga liigutavad voolikut sujuvalt läbi toru ja kõrvaldavad ummistuse efektiivselt. 15 m kvaliteetne, tekstiiltugevdusega voolik, millel on eriti lühike messingist otsik, mis võimaldab süsteemil torus hõlpsasti liikuda. Voolikul on väändumisvastase muhv ja messingist konnektor, mis tagavad vooliku vastupidavuse. Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes koos kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri K 2–K 7 seeria survepesuritega.

Omadused ja tulu
Eriti lühike messingdüüs
  • Liigub lihtsasti läbi toru
Tekstiiltugevdusega voolik
  • Paindlik ja vastupidav kvaliteetvoolik
Neli tahapoole suunatud kõrgsurvejuga
  • Toruummistuste tõhus ja kiire eemaldamine
Võimas puhastus kõrgsurve abil
  • Toruummistuste tõhus ja kiire eemaldamine
Bajonettühendus
  • Lihtne kasutada
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pikkus (m) 15
Värvus Must
Kaal (kg) 1,2
Kaal, sh pakend (kg) 1,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 250 x 250 x 80

Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).

Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Torud
  • Allavoolutorud
  • Äravoolud
