Vihmaveerennide ja torude puhastamise komplekt PC 20

Vihmaveerennide ja torude puhastamise kõrgsurvekomplekt. Selle abiga saab hõlpsasti puhastada väljavoolutorud, ummistused ja vihmaveerennid. Vooliku pikkus: 20m.

Nutikas kaks-ühes lahendus vihmaveerennide, ummistunud torude või äravoolude puhastamiseks. Uuenduslik vihmaveerennide ja torude puhastamise komplekt Kärcherilt toimib kõrgsurve abil. See liigub kelgul iseseisvalt läbi vihmaveerennide, ilma et kasutaja peaks pidevalt sealsamas kõrval redeli peal seisma. Vihmaveerennide ja torude puhastamise komplektil on kaks erinevat otsikut: üks torude puhastamise otsik, millel on neli tagurpidi suunatud kõrgsurvejuga ja üks vihmaveerennide puhastamis otsik, mis võimaldab vooliku spetsiaalsele kelgule kinnitada. Komplekti erinevate funktsioonide vahetamine on kiire ja lihtne. Väändumiskindel voolik koos messingist konnektoriga tagavad süsteemi vastupidavuse. Vooliku pikkus on 20 m. Vihmaveerennide ja torude puhastamise komplekt sobib kasutamiseks koos kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri K 2–K 7 seeria survepesuritega.

Omadused ja tulu
Võimas puhastus kõrgsurve abil
  • Toruummistuste tõhus ja kiire eemaldamine
Neli tahapoole suunatud kõrgsurvejuga
  • Liigub lihtsasti läbi toru
Väändumiskaitse
  • Kaitseb voolikut väändumise eest
Messingühendus
  • Pikk kasutusiga
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pikkus (m) 20
Värvus Must
Kaal (kg) 0,3
Kaal, sh pakend (kg) 2,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 250 x 340 x 100

Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).

Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Äravoolud
  • Allavoolutorud
  • Vihmaveerennid
Lisatarvikud
