Vihmaveerennide ja torude puhastamise komplekt PC 20
Vihmaveerennide ja torude puhastamise kõrgsurvekomplekt. Selle abiga saab hõlpsasti puhastada väljavoolutorud, ummistused ja vihmaveerennid. Vooliku pikkus: 20m.
Nutikas kaks-ühes lahendus vihmaveerennide, ummistunud torude või äravoolude puhastamiseks. Uuenduslik vihmaveerennide ja torude puhastamise komplekt Kärcherilt toimib kõrgsurve abil. See liigub kelgul iseseisvalt läbi vihmaveerennide, ilma et kasutaja peaks pidevalt sealsamas kõrval redeli peal seisma. Vihmaveerennide ja torude puhastamise komplektil on kaks erinevat otsikut: üks torude puhastamise otsik, millel on neli tagurpidi suunatud kõrgsurvejuga ja üks vihmaveerennide puhastamis otsik, mis võimaldab vooliku spetsiaalsele kelgule kinnitada. Komplekti erinevate funktsioonide vahetamine on kiire ja lihtne. Väändumiskindel voolik koos messingist konnektoriga tagavad süsteemi vastupidavuse. Vooliku pikkus on 20 m. Vihmaveerennide ja torude puhastamise komplekt sobib kasutamiseks koos kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri K 2–K 7 seeria survepesuritega.
Omadused ja tulu
Võimas puhastus kõrgsurve abil
- Toruummistuste tõhus ja kiire eemaldamine
Neli tahapoole suunatud kõrgsurvejuga
- Liigub lihtsasti läbi toru
Väändumiskaitse
- Kaitseb voolikut väändumise eest
Messingühendus
- Pikk kasutusiga
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pikkus (m)
|20
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|250 x 340 x 100
Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).
Videos
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Kasutusvaldkonnad
- Äravoolud
- Allavoolutorud
- Vihmaveerennid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.