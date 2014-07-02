Nutikas kaks-ühes lahendus vihmaveerennide, ummistunud torude või äravoolude puhastamiseks. Uuenduslik vihmaveerennide ja torude puhastamise komplekt Kärcherilt toimib kõrgsurve abil. See liigub kelgul iseseisvalt läbi vihmaveerennide, ilma et kasutaja peaks pidevalt sealsamas kõrval redeli peal seisma. Vihmaveerennide ja torude puhastamise komplektil on kaks erinevat otsikut: üks torude puhastamise otsik, millel on neli tagurpidi suunatud kõrgsurvejuga ja üks vihmaveerennide puhastamis otsik, mis võimaldab vooliku spetsiaalsele kelgule kinnitada. Komplekti erinevate funktsioonide vahetamine on kiire ja lihtne. Väändumiskindel voolik koos messingist konnektoriga tagavad süsteemi vastupidavuse. Vooliku pikkus on 20 m. Vihmaveerennide ja torude puhastamise komplekt sobib kasutamiseks koos kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri K 2–K 7 seeria survepesuritega.