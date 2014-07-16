Majapidamise veevarustus
Majapidamise veega varustamise pumbad
Majapidamise automaatseks veega varustamiseks, näiteks pesumasina, WC loputusvee ja aiakastmiseks mõeldud väljalaskeavad majal. Pumbad lülituvad sisse ja välja automaatselt vastavalt vee nõudlusele. eco!ogic mudelite 0-vatine ooterežiimi funktsioon vähendab energiatarvet. See säästab nii teie raha kui ka keskkonda.
Kasutage vett ökoloogiliselt.
Kärcheri BP Home & Garden tootesarja kodu- ja aiapumbad annavad väljapaistva panuse ressursse säästavasse vee kasutamisse. Kärcheri Home & Garden pumpade kasutamine pesumasinate, WCde ja välikraanide veega varustamiseks on mugav, keskkonnasõbralik ja tõhus.
Sobivad seadmed ja lisatarvikud
eco!ogic pump
Ideaalne alternatiivsete veeallikate ökonoomseks kasutamiseks.
Pumba eelfilter
Tagab pumba kaitse jämedakoeliste mustuseosakeste ja liiva eest
Imemiskomplekt
Imemisfiltriga spiraalne voolik ja tagasilöögiklapp
Pump aeda ja koju
Ideaalne kasutamiseks alternatiivsete veeallikatega