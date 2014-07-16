Majapidamise veevarustus

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Majapidamise veega varustamise pumbad

Majapidamise automaatseks veega varustamiseks, näiteks pesumasina, WC loputusvee ja aiakastmiseks mõeldud väljalaskeavad majal. Pumbad lülituvad sisse ja välja automaatselt vastavalt vee nõudlusele. eco!ogic mudelite 0-vatine ooterežiimi funktsioon vähendab energiatarvet. See säästab nii teie raha kui ka keskkonda.

Kasutage vett ökoloogiliselt.

Kärcheri BP Home & Garden tootesarja kodu- ja aiapumbad annavad väljapaistva panuse ressursse säästavasse vee kasutamisse. Kärcheri Home & Garden pumpade kasutamine pesumasinate, WCde ja välikraanide veega varustamiseks on mugav, keskkonnasõbralik ja tõhus.

Sobivad seadmed ja lisatarvikud

eco!ogic pump

Ideaalne alternatiivsete veeallikate ökonoomseks kasutamiseks.

Pumba eelfilter

Tagab pumba kaitse jämedakoeliste mustuseosakeste ja liiva eest

Imemiskomplekt

Imemisfiltriga spiraalne voolik ja tagasilöögiklapp

Pump aeda ja koju

Ideaalne kasutamiseks alternatiivsete veeallikatega