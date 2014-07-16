Majapidamise veevarustus

Majapidamise veega varustamise pumbad

Majapidamise automaatseks veega varustamiseks, näiteks pesumasina, WC loputusvee ja aiakastmiseks mõeldud väljalaskeavad majal. Pumbad lülituvad sisse ja välja automaatselt vastavalt vee nõudlusele. eco!ogic mudelite 0-vatine ooterežiimi funktsioon vähendab energiatarvet. See säästab nii teie raha kui ka keskkonda.

Kasutage vett ökoloogiliselt.

Kärcheri BP Home & Garden tootesarja kodu- ja aiapumbad annavad väljapaistva panuse ressursse säästavasse vee kasutamisse. Kärcheri Home & Garden pumpade kasutamine pesumasinate, WCde ja välikraanide veega varustamiseks on mugav, keskkonnasõbralik ja tõhus.