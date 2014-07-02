Imemisvooliku komplekt, 7 m
Kasutusvalmis vaakumkindel spiraalvoolik imemisfiltri ja tagasivooluklapiga, sobib kasutamiseks aiapumpade ja kõrgsurvepumpadega. Ideaalne imemisvooliku pikendamiseks.
Täielik ja kasutusvalmis 7 m pikkune 1" läbimõõduga vaakumikindel spiraalvoolik universaalseks kasutuseks. Imemisfiltri ja tagasivooluklapiga voolikut saab ühendada kodumajapidamises kasutatavate aia- ja kõrgsurvepumpade külge vee sisseimemiseks. Aitab takistada vee tagasivoolu ja lühendab ettevalmistusaega. Võib kasutada ka imemisvooliku pikendusena. Kasutamiseks koos eespool nimetatud pumpadega (koos 1" (33,3 mm) ühenduskeermega).
Omadused ja tulu
Kompleksne ja kasutusvalmis hermeetiline spiraalvoolik, millel on imemisfilter ja tagasilöögiklapp.
- Lihtsaks ja mugavaks ühendamiseks pumpade külge.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pikkus (m)
|7
|Läbimõõt
|3/4″
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|500 x 400 x 80
Kasutusvaldkonnad
- Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.