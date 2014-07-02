Täielik ja kasutusvalmis 7 m pikkune 1" läbimõõduga vaakumikindel spiraalvoolik universaalseks kasutuseks. Imemisfiltri ja tagasivooluklapiga voolikut saab ühendada kodumajapidamises kasutatavate aia- ja kõrgsurvepumpade külge vee sisseimemiseks. Aitab takistada vee tagasivoolu ja lühendab ettevalmistusaega. Võib kasutada ka imemisvooliku pikendusena. Kasutamiseks koos eespool nimetatud pumpadega (koos 1" (33,3 mm) ühenduskeermega).