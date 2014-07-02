Kodu- ja aiapump Kodu- ja aiapump BP 3 Home & Garden
Võimas ja vastupidav kodu- ja aiapump BP 3 Home & Garden sobib suurepäraselt aia kastmiseks ja maja veevarustuse tagamiseks näiteks vihmavett kasutades.
Olgu kastmiseks, pesumasinatele või vannitubadesse vee tagamiseks — Kärcheri kvaliteetpump BP 3 Home & Garden on ideaalne vee kasutamiseks alternatiivsetest allikatest (nt tünnides olev vihmavesi). Automaatne start/stopp funktsioon tähendab seda, et pumpa saab vajadusel ka automaatselt sisse ja välja lülitada. Maksimaalne kaitse: pump lülitub automaatselt välja tänu kuivalt töötamise kaitsele, misjärel süttib veateate ekraan. Võimas pump on hooldusvaba ja avaldab muljet oma pidevalt kõrge jõudlusega, mis võimaldab teostada optimaalset kastmist. Lisaks on seadmel ka integreeritud jalglüliti, 2 väljundit samaaegseks tööks kahe seadmega ja müra summutavad kummijalad. Standardne eelfilter ja integreeritud kontrollventiil tagavad usaldusväärse töö. Kõrgekvaliteetsed materjalid tagavad seadme pika kasutusea. Seadmele on saadaval ka pikendatud 5-aastane garantii.
Omadused ja tulu
Lihtne kasutada nii kodus kui aias.Vee usaldusväärne tagamine kodumajapidamisse ja pidev surve aia kastmiseks.
Ohutu ja vastupidavSeadme standardkomplekti kuuluvad eelfilter, tagasilöögiklapp ja kuivtöötamise kaitse.
Automaatne start/stoppVajadusel käivitub ja seiskub pump automaatselt.
Optimaalne imemine
- Kvaliteetne pump pumpab vett edukalt kuni 8 m sügavuselt, näiteks tsisternist.
Ekraan veateadete jaoks
- Imemise või survega seotud veateated kuvatakse.
Kaks veeväljundit
- Mitu kasutusvõimalust: näiteks muru kastmiseks vihmuti abil ja samaaegseks kastmiseks aiavooliku abil.
Painduv T-adapter
- Paindlik paigaldus — ühendatud voolikute optimaalseks joondamiseks.
Mugav jalglüliti
- Lihtne sisse ja välja lülitada — ei koorma selga.
Ergonoomiline käepide
- Lihtne kasutada ja transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|800
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 3300
|Tõstekõrgus (m)
|40
|Rõhk (bar)
|max. 4
|Imemiskõrgus (m)
|8
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Ühenduskeere
|G1
|Toitejuhe (m)
|1,85
|Pinge (V)
|230 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|10,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|230 x 540 x 373
Scope of supply
- Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele
Seadmed
- Optimeeritud ühendus
- Mugav jalglüliti
- Automaatne start/stopp funktsioon
- Standardne eelfilter ja tagasilöögiklapp
- Kuivalt töötamise kaitse
- Suur täiteava
- Ergonoomiline kandesang
- Juhtmehoidik
- Ekraan veateadete jaoks
- Kaks veeväljundit
- Pöörlevad ja müra vähendavad kummijalad
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
- Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.
