Olgu kastmiseks, pesumasinatele või vannitubadesse vee tagamiseks — Kärcheri kvaliteetpump BP 3 Home & Garden on ideaalne vee kasutamiseks alternatiivsetest allikatest (nt tünnides olev vihmavesi). Automaatne start/stopp funktsioon tähendab seda, et pumpa saab vajadusel ka automaatselt sisse ja välja lülitada. Maksimaalne kaitse: pump lülitub automaatselt välja tänu kuivalt töötamise kaitsele, misjärel süttib veateate ekraan. Võimas pump on hooldusvaba ja avaldab muljet oma pidevalt kõrge jõudlusega, mis võimaldab teostada optimaalset kastmist. Lisaks on seadmel ka integreeritud jalglüliti, 2 väljundit samaaegseks tööks kahe seadmega ja müra summutavad kummijalad. Standardne eelfilter ja integreeritud kontrollventiil tagavad usaldusväärse töö. Kõrgekvaliteetsed materjalid tagavad seadme pika kasutusea. Seadmele on saadaval ka pikendatud 5-aastane garantii.